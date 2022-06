Wall Street: les indices inversent la vapeur avec les taux information fournie par Cercle Finance • 07/06/2022 à 17:20

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est orientée dans le vert mardi matin après avoir débuté la séance dans le rouge, une détente sur le compartiment obligataire masquant les craintes sur la consommation alimentées par un nouvel avertissement de Target.



En fin de matinée, le Dow Jones parvient ainsi à progresser de 0,1% à 32.959,7 points, tandis que le Nasdaq s'adjuge plus de 0,5% à 12.127,3 points.



Wall Street avait pourtant entamé la séance en territoire négatif, l'avertissement lancé par le distributeur Target (-1,3%) ayant réveillé les inquiétudes des investisseurs quant à la vigueur de la consommation aux Etats-Unis.



Tout a changé au moment où une timide embellie s'est dessinée sur le segment obligataire, après une séance de lundi qui avait vu les taux culminer à des niveaux records, au plus haut depuis le printemps 2014.



Sur le marché des Treasuries, le rendement des obligations d'Etat à 10 ans revient actuellement sous la barre des 3%, à 2,9720%.



La détente qui s'opère sur le marché des taux est à rapprocher de la forte révision à la baisse des prévisions de croissance établies par la Banque mondiale.



Il s'agit d'un véritable un coup de massue puisque l'objectif de croissance mondiale de l'institution a été revu de +4,1% à 2,9% pour cette année, du fait de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des perturbations causées par la pandémie de Covid-19, qui placent de nombreux pays au bord de la récession.



Ces même motifs conduisent la banque Mondiale à anticiper 'une période prolongée de croissance faible et d'inflation élevée'.



Les investisseurs en déduisent que ces perspectives pourraient pousser les grandes banques centrales à réfléchir sur les risques d'une normalisation trop agressive de leur politique monétaire.



Sur le plan de l'économie, la bonne nouvelle du jour provient du déficit commercial des Etats-Unis qui a nettement reculé à 87,1 milliards de dollars au mois d'avril, par rapport à celui de 107,7 milliards du mois précédent.



Cette forte contraction d'un mois sur l'autre reflète à la fois une diminution des importations de biens et services et une croissance des exportations du pays.