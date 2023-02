Wall Street: les indices inchangés en fin de matinée information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 17:20

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est virtuellement inchangée ce jeudi au début d'une séance animée par des indicateurs économiques contrastés, dont une mesure de la croissance inférieure aux attentes et des chiffres toujours solides du côté de l'emploi.



En fin de matinée, le Dow Jones est parfaitement stable, à 33.046,7 points, tout le comme le Nasdaq qui ne progresse que d'un petit point, à 11.509,6 points.



Les marchés d'actions américains avaient tenté d'amorcer un rebond en début de matinée, portés par des éléments techniques alors que le S&P 500 vient d'aligner quatre séances consécutives de baisse.



Mais après le spectaculaire parcours boursier du début d'année, les investisseurs semblent vouloir attendre d'y voir plus clair, essentiellement sur la question de l'évolution des politiques monétaires.



Avec une inflation et des taux d'intérêt appelés à rester élevés, le potentiel de revalorisation des actions semble s'être en grande partie épuisé, ce qui fait que les investisseurs n'attendent plus de 'rally' similaire à celui des dernières semaines.



Les indicateurs du jour ont par ailleurs dressé un tableau plutôt contrasté de l'économie américaine.



La deuxième estimation du PIB américain au 4ème trimestre 2022 est ressortie en-dessous de la première estimation, à +2,7% contre +2,9%, avec surtout une révision à la hausse de l'inflation sous-jacente (PCE).



'Ceci prend les marchés à 'rebrousse-poil' au sens où la croissance se révèle plus faible et l'inflation plus élevée qu'initialement estimées', commente Christophe Boucher, le directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions.



'Pourtant les marchés ne semblent pas tellement s'en soucier car ils estiment que cela n'est pas susceptible de modifier le scénario d'un atterrissage en douceur et d'une désinflation avec fin des hausses de taux d'intérêt en 2023', ajoute le gérant.



D'après ABN Amro, les publications mensuelles à venir, en particulier celles prévues demain sur les revenus et l'inflation, pourraient davantage faire réagir les marchés.



Les inscriptions au chômage ont parallèlement reculé la semaine passée, ce qui confirme la bonne santé du marché du travail de la première économie du monde.



Sur le marché des taux, les acheteurs tentent de reprendre la main même si la détente qui s'opère au niveau des taux reste modeste, avec un repli de trois points de base à moins de 3,92% pour le rendement des Treasuries à dix ans.



Côté énergie, le baril de brut léger américain rebondit de 2% en direction de 75,5 dollars, même si les stocks hebdomadaires de brut ont encore augmenté la semaine passée.



S'agissant des valeurs, Nvidia bondit de 14% après avoir surpassé les attentes de Wall Street sur son trimestre écoulé, essentiellement grâce à la vigueur de ses puces pour centres de données, très utilisées par les spécialistes du 'cloud'.