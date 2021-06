Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les indices calent sous leurs sommets Cercle Finance • 02/06/2021 à 17:18









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sans grande tendance mercredi matin, les investisseurs hésitant à pousser les indices au-delà de leurs récents records, même si la trajectoire haussière semble rester entière. Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,2% à 34.651,5 points, tandis que le Nasdaq Composite grappille 0,1% à 13.751,7 points. Le Dow Jones et le Nasdaq ont tous deux inscrit de nouveaux plus hauts historiques le mois dernier et les deux affichent désormais des gains de respectivement 13% et 7% depuis le début de l'année. Au vu de ces solides performances, bon nombre d'analystes estiment que les bonnes nouvelles concernant la reprise économique sont aujourd'hui bien intégrées dans les cours. Les gains des derniers jours se sont d'ailleurs faits dans des volumes relativement limités, ce qui semble indiquer que le 'rally' haussier se prolonge désormais sans grande conviction de la part des opérateurs. L'indice de volatilité VIX du CBOE poursuit son repli et cède aujourd'hui plus de 3,7% à 17,2 points, ce qui témoigne toutefois de la confiance des investisseurs. Cette séance de mercredi s'annonce peu chargée sur le front macroéconomique et le dollar en profite pour se redresser un peu, revenant autour de 1,2210 face à l'euro. Sur le front des valeurs, Hewlett Packard Enterprise cède 1,3% en dépit de résultats trimestriels meilleurs que prévu, les investisseurs s'inquiétant de la tendance au repli de ses marges bénéficiaires. Le titre Caterpillar surperforme (+0,6%), le marché saluant les indications encourageantes fournies par le groupe à l'occasion d'une présentation aux investisseurs.

