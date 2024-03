Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les indices calent à l'ouverture information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 17:26









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en légère baisse lundi après avoir aligné sept semaines de hausse sur neuf depuis le début de l'année, une dynamique qui lui a permis d'enchaîner les records.



En fin de matinée, le Dow Jones cède 0,3% à 38.968 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,2% à 16.243,9 points.



Depuis le 1er janvier, le S&P 500, indice de référence des gérants de fonds, a pris près de 7%, porté par des indicateurs économiques meilleurs que prévu et la bonne santé des grandes valeurs technologiques.



Ce bond du marché boursier américain incite certains investisseurs à la prudence et à la pause marquée aujourd'hui, même si beaucoup de professionnels jugent que le sentiment haussier demeure intact.



'On peut s'attendre à ce que la récente logique de marché qui consiste à acheter les titres lorsqu'ils se comportent bien et à les vendre lorsqu'ils font preuve de faiblesse est appelée à se poursuivre', indique un trader.



'Les opportunités restent limitées et il est peu probable que la concentration de la hausse qu'on a pu observer jusqu'à récemment s'interrompe', ajoute-t-il.



'A elles seules, les dix principales capitalisations du S&P affichent un gain de 18% cette année', conclut l'opérateur de marché.



Privés de catalyseurs aujourd'hui, les investisseurs attendent avec impatience la publication vendredi des derniers chiffres de l'emploi, qui devraient livrer leur diagnostic sur l'évolution de l'économie américaine.



La bonne tenue de l'économie, qui dépasse les estimations, pourrait là encore soutenir la croissance des résultats et constituer une toile de fond positive pour les marchés d'actions.



'Le taux de chômage n'a jamais dépassé le seuil des 4% au cours des 26 derniers mois, une série inédite depuis la fin des années 1960', rappellent les équipes de Raymond James.



Sur le front des valeurs, Ford avance de 1,5% après avoir fait état de ventes en hausse de 10,5% en février aux Etats-Unis, portées par ses livraisons de véhicules électriques et hybrides.



Macy's grimpe de son côté de 15% après avoir reçu une offre non-sollicitée améliorée de la part des deux fonds d'investissement Arkhouse et Brigade.



Sur le marché du pétrole, le baril de brut léger texan (WTI) repasse sous le seuil des 80 dollars en dépit de la décision de l'Opep+ de prolonger les baisses de production au deuxième trimestre.





