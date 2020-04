Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les indices accélèrent la cadence Cercle Finance • 27/04/2020 à 16:48









(CercleFinance.com) - Comme prévu, Wall Street a ouvert en hausse lundi matin, portée par un optimisme grandissant autour des perspectives de réouverture de l'économie américaine. Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones se permet même d'accélérer l'allure en s'adjugeant 1% à 24.003,8 points points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie 1,2% à 8736,5 points. Au vu du rebond opéré sur le mois écoulé, les marchés américains semblent entrés dans une nouvelle phase, dominée par le flux des informations concernant le redémarrage de l'économie et la possibilité d'une reprise prochaine de l'activité. 'Les mesures prises conjointement par les décideurs politiques devraient permettre à l'économie américaine d'opérer un redressement en 'U'', assurent ainsi les équipes de Raymond James. 'La situation ayant trait au virus reste toutefois très changeante, avertit le gestionnaire d'actifs, et les données pourraient tout aussi bien nous envoyer vers un scénario haussier (3128 points sur le S&P 500) que vers un scénario défavorable (1914 points)'. Raymond James évoque toutefois un profil risque/rendement incitant à saisir de manière 'agressive' les opportunités d'achat susceptibles de se présenter lors des épisodes de correction à court terme. Dans l'immédiat, les investisseurs préfèrent néanmoins faire preuve d'une certaine retenue avant l'entame, demain, de la réunion de politique monétaire de deux jours de la Fed. De nombreuses publications de sociétés figurent par ailleurs au programme des jours qui viennent, avec notamment les comptes trimestriels d'Apple, Amazon, Facebook, Alphabet et Boeing. Autre élément justifiant la prudence, la baril de pétrole poursuit son recul avec un WTI qui cède actuellement près de 25% à 12,8 dollars, une dynamique peu encourageante sachant le poids que représente le secteur énergétique au sein de la cote. Côté valeurs, GM cède 1,5% après avoir annoncé la suspension du versement de ses dividendes trimestriels et de son programme de rachats d'actions afin de préserver sa trésorerie disponible à court terme. Merck progresse lui de 1,8% après avoir dévoilé un accord de collaboration avec l'Institut de biologie des systèmes (ISB) de Seattle portant sur la recherche de médicaments et de vaccins contre le Covid-19.

