Wall Street : les indicateurs soutiennent la cote

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait maintenir sa trajectoire haussière jeudi matin après la publication de plusieurs indicateurs économiques jugés encourageants. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent tous de 0,3% en moyenne, annonçant une ouverture dans le vert. La parution, une heure avant l'ouverture, des statistiques des inscriptions hebdomadaires au chômage et de la balance commerciale, toutes deux bien meilleures que prévu, soutient la cote. Les derniers indicateurs suggèrent notamment que le marché de l'emploi continue à s'améliorer. Les inscriptions aux allocations chômage ont diminué lors de la semaine du 23 août pour s'établir à 340.000 contre 354.000 la semaine précédente, ce qui constitue leur plus faible niveau enregistré depuis mars 2020, soit le début de la crise sanitaire. Autre chiffre bien accueilli par les marchés, le déficit commercial des Etats-Unis s'est réduit au mois de juillet, à 70,1 milliards de dollars contre 73,2 milliards le mois précédent, sous l'effet combiné d'une hausse des exportations et d'un léger repli des importations. Tous ces indicateurs témoignent d'une solide reprise économique Outre-Atlantique, une bonne nouvelle alors que la Fed s'apprête à engager un cycle de resserrement monétaire au cours des mois qui viennent. Wall Street avait établi de nouveaux plus hauts hier, avec notamment un 32ème record absolu pour le Nasdaq qui a profité de la bonne forme des 'GAFAM' et des nouveaux sommets atteints par le titre Apple.

