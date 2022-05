Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les indicateurs ne rassurent pas information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 17:14









(CercleFinance.com) - Comme prévu, Wall Street a ouvert en baisse jeudi matin suite à la publication d'indicateurs alimentant les préoccupations des investisseurs quant à la santé de l'économie américaine.



En toute fin de matinée, le Dow Jones perd 1,1% à 31.138,1 points, tandis que le Nasdaq Composite limite son repli en cédant 0,1% à 11.404,7 points.



Après la lourde dégringolade de la veille, le climat général reste dominé par les craintes sur la croissance, avec la probabilité d'une récession qui semble augmenter de jour en jour aux Etats-Unis.



A ce titre, tous les indicateurs économiques du jour ont déçu.



Publié dans la matinée, l'indice de la Fed de la Philadelphie a ainsi reculé de 15 points pour s'établir à 2,6 en mai, son plus bas niveau en deux ans.



Du côté du marché du travail, le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage a augmenté lors de la semaine du 9 mai, pour s'établir à 218.000, contre 197.000 une semaine plus tôt.



Autre statistique décevante, l'indice des indicateurs avancés, un baromètre de la conjoncture économique, a reculé de 0,3% le mois dernier, à 119,2, après être ressorti en légère hausse de 0,1% en mars.



A la lumière de ces chiffres, le Conference Board continue malgré tout d'anticiper une croissance de 2,3% cette année aux Etats-Unis.



Parmi les principaux perdants de cette avant-dernière séance de la semaine, on retrouve les valeurs industrielles, technologiques ou encore liées à la consommation de base.



A l'inverse, le secteur défensif de l'immobilier est le seul à s'illustrer à la hausse, avec un petit gain de 0,1%.



Sur le front des valeurs, Cisco décroche de plus de 11% après avoir averti que les confinements en Chine affecteraient ses approvisionnements et pèseraient sur sa croissance lors du trimestre en cours.





