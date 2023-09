Wall Street: les indicateurs dissuadent de revenir à l'achat information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 17:21

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire jeudi suite à la publication d'indicateurs économiques plus fortes que prévu qui incitent les investisseurs à une certaine prudence.



Si le Dow Jones parvient à grappiller 0,1% à 34.491,5 points en fin de matinée, le Nasdaq Composite lâche encore autour de 1% à 13.744,4 points.



Les deux indices avaient ouvert en net repli, mais la tendance est devenue de plus en plus incertaine au fil des minutes, avec notamment quelques rachats à bon compte sur les valeurs qui avaient le plus souffert ces dernières semaines.



Seulement quatre des 11 grands indices sectoriels S&P s'inscrivent dans le vert, la progression la plus marquée revenant au compartiment des secteurs collectifs (+1,1%) suivi des télécoms, de la santé et de la consommation de base.



Il faut dire que les statistiques américaines supérieures aux attentes publiées dans la matinée sont peu à même d'inciter les investisseurs à relancer leurs achats alors que le S&P 500 aligne trois séances consécutives de baisse.



Les inscriptions aux allocations chômage ont reculé de manière inattendue de 13.000 lors de la semaine du 28 août, à 216.000 contre 229.000 la semaine précédente, un chiffre qui suggère que le marché du travail reste dynamique.



D'autres données communiquées en parallèle montrent que les coûts unitaires salariaux se sont accrus de 2,2% au deuxième trimestre, un chiffre révisé en forte hausse après une hausse de 1,6% en précédente estimation.



Ces éléments alimentent naturellement le débat en cours sur l'opportunité de nouvelles hausses de taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale, sur fond de résistance de la croissance et d'inflation persistante.



Parmi les meilleures performances du Dow, McDonald's progresse de 0,7% réaction à un avis positifs des analystes de Wells Fargo.



Parmi les baisses marquantes du jour, Apple (-3,5%) poursuit sa lourde chute de la veille alors que Pékin a interdit aux employés d'agences gouvernementales l'usage professionnel de l'iPhone.



Avec les hésitations de Walt Street, les indicateurs meilleurs que prévu ne favorisent pas une remontée des rendements des bons du Trésor puisque celui des titres à dix ans revient désormais en direction de 4,28%.



Les cours du pétrole se stabilisent sur le marché new-yorkais NYMEX à la suite de l'annonce d'un nouveau recul des stocks de pétrole brut, avec un contrat octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) qui perd 0,1% à 87,5 dollars le baril.