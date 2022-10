Wall Street: les indicateurs découragent la prise de risque information fournie par Cercle Finance • 20/10/2022 à 15:19

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre son repli jeudi matin suite à une série de résultats d'entreprise mitigés, venue s'ajouter à des indicateurs peu favorables à la prise de risques.



En fin de matinée, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais évoluent sur de faibles écarts autour de leur point d'équilibre, annonçant un début de séance incertain.



Les deux statistiques parues en début de matinée sont venues rassurer quant à la santé de l'économie américaine, mais ont aussi renforcé les craintes d'une poursuite du resserrement agressif de la politique monétaire.



Les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine dernière, pour s'établir à 214.000 contre 226.000 la semaine précédente, selon les chiffres du Département du Travail, ce qui montre que le marché de l'emploi reste solide.



L'indice de l'activité manufacturière de la Fed de Philadelphie s'est quant à lui redressé en octobre, passant de -9,9 en septembre à -8,7 ce mois-ci, traduisant donc une contraction un peu moins forte des conditions d'activité dans la région de Philadelphie.



Ces chiffres montre que l'économie américaine résiste bien au durcissement monétaire et que la Fed garde donc du temps devant elle pour continuer à relever ses taux et faire refluer l'inflation.



Sur les marchés, le rendement des Treasuries à 10 ans a augmenté ses gains après ces statistiques, prenant près de deux points de base pour atteindre un nouveau plus haut depuis 2008, à 4,16%.



Le dollar a aussi accentué sa progression et prend près de 0,3% face à un l'euro, qui retombe aux abords de 0,98.



Une série de résultats de sociétés mitigés semble par ailleurs inciter les investisseurs à rester sur la défensive.



Tesla a publié hier soir des résultats financiers jugés robustes mais le fabricant de véhicules électriques a reconnu qu'il n'atteindrait sans doute pas ses objectifs en termes de livraisons pour 2022.



IBM a déclaré de son côté qu'il prévoyait désormais une croissance de son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année supérieure à son modèle de milieu de plage à un chiffre.



Ce matin, AT&T a publié un BPA ajusté de 0,68 dollar au titre du 3ème trimestre, contre 0,66 dollar à la même période un an plus tôt.