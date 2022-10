Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les géants de la 'tech' entrent en scène information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 15:14









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait légèrement progresser lundi matin dans un marché où la prudence semble s'imposer en attendant la semaine la plus chargée de la saison des résultats.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' avancent de 0,3% à 0,7%, signalant un début de séance en territoire positif, mais relativement peu animé.



Près d'un tiers des entreprises du S&P 500 doivent présenter leurs résultats de troisième trimestre cette semaine, parmi lesquelles plusieurs poids lourds technologiques de la trempe d'Alphabet, Apple, Amazon, Meta et Microsoft.



De bonnes surprises pourraient permettre aux marchés américains de poursuivre la dynamique favorable amorcée la semaine passée, qui leur avait permis de reprendre 5%.



Jusqu'à présent, la saison des résultats a plutôt réservé de bonnes surprises en termes de bénéfices.



Sur la centaine de sociétés du S&P ayant déjà publié leurs comptes, 72% ont dépassé les attentes, ce qui a amené les analystes à légèrement améliorer leurs prévisions, le marché tablant désormais sur une hausse de 1,5% des profits des composantes du S&P 500 par rapport au troisième trimestre de l'an dernier, contre +1,3% la semaine passée.



Alors que les marchés restent vulnérables aux mauvaises nouvelles, en particulier sur la question de l'inflation, des performances décevantes de la part des GAFAM pourraient constituer un motif d'inquiétude supplémentaire.



'Clairement, l'option la plus évidente est de se montrer pessimiste au vu de la situation économique, de la remontée des taux, de la fin de l'argent pas cher et de déclarer que les valeurs technologiques sont condamnées dans un avenir proche', indique Dan Ives, l'analyste vedette de Wedbush Securities.



Le professionnel croit néanmoins que les publications prévues cette semaine vont faire office de catalyseur positif pour le secteur de la technologie, en illustrant sa bonne résistance.



La semaine sera également marquée, jeudi, par la parution de la première estimation du PIB américain de troisième trimestre.



Après deux trimestres de croissance négative, un rebond du PIB de l'ordre de 2,3% est attendu sur la période allant de juillet à septembre à la faveur de la bonne tenue du secteur des services.



Les investisseurs seront également attentifs, vendredi, à la parution de l'indice PCE 'core', la mesure d'inflation privilégiée par la Réserve fédérale, qui pourrait montrer quelques signes d'essoufflement en septembre.





