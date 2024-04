Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les gains s'évaporent avec le repli des puces information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 17:39









(CercleFinance.com) - Après une ouverture favorable, la Bourse de New York s'est enfoncée dans le rouge mercredi, pénalisée par le repli du secteur des semi-conducteurs qui occulte le léger reflux des rendements obligataires.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de plus de 0,1% à 37.745,4 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,4% à 15,805,9 points.



Les marchés d'actions américains avaient profité en début de séance de l'accalmie précaire qui s'est installée sur le marché obligataire après l'épisode de tension qui avait pesé sur la tendance ces derniers jours.



La remontée des rendements obligataires et les incertitudes liées à la politique monétaire avaient détourné les investisseurs des actions, un courant vendeur largement alimenté par les derniers propos de Jerome Powell.



Le président de la Fed a semblé écarter hier la perspective d'une baisse de taux en juin, ce qui laisse penser que seuls deux assouplissements monétaires seraient à l'agenda cette année.



Pour le moment, l'heure est à l'accalmie sur l'obligataire, avec un rendement des Treasuries à 10 ans qui recule en direction de 4,62% ce matin après avoir frôlé le seuil de 4,60% hier, un pic de quasiment cinq mois.



Mais le compartiment des semi-conducteurs, un important contributeur à la récente hausse des indices, souffre ce mercredi après les résultats décevants d'ASML, le géant néerlandais des équipements pour l'industrie des puces.



Cette performances moins bons que prévu pèse sur l'ensemble du secteur des semi-conducteurs, dont l'indice de référence, le SOX de Philadelphie, perd 1,5%.



Le sous-indice S&P des hautes technologies abandonne lui plus de 0,5%.



L'action ASML chute de 7%, entraînant dans son sillage Applied Materials (-3,2%), KLA-Tencor (-2,8%) ou AMD (-1,1%).



Parmi les sociétés ayant publié leurs résultats en début de journée, l'assureur Travelers signe l'une des plus fortes baisses de l'indice S&P 500, victime de prises de profits après des performances trimestrielles qualifiées d'excellentes.



En hausse, la compagnie aérienne United Airlines affiche au contraite l'une des plus fortes progressions de l'indice de référence après avoir annoncé des pertes réduites au premier trimestre.



Les cours du pétrole continuent d'évoluer à la baisse suite à l'annonce d'une hausse des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis, le brut léger américain cédant 1,1% à 84,4 dollars.





