Wall Street: les gains s'amplifient, tech et énergie en tête information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 17:39

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York aligne une troisième séance de hausse ce vendredi, sous la conduite essentiellement du compartiment de l'énergie et des valeurs technologiques, dont le redressement fait oublier momentanément les inquiétudes ayant trait aux questions monétaires.



En fin de matinée, le Dow Jones accentue ses gains et reprend près de 1% à 32.085,5 points, tout comme le Nasdaq Composite qui grimpe de plus de 1,6% à 12.058 points.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow affiche pour l'instant un gain de l'ordre de 2,6% tandis que le Nasdaq s'octroie une progression d'environ 3,8%, mettant ainsi fin à une série de trois semaines consécutives de baisse.



'Nous étions devenus très survendus depuis quelque temps et le sentiment de marché avait chuté à des niveaux particulièrement déprimés, ce qui est souvent synonyme d'un rebond à venir', explique un trader.



Evénement rare, l'ensemble des 11 grands indices sectoriels du S&P évoluent dans le vert ce vendredi, emmenés surtout par les télécommunications (+2%), la technologie (+1,7%) et l'énergie (+1,4%).



L'action Meta Platforms , qui a perdu plus de 50% de sa valeur depuis le début de l'année, bénéficie ainsi de quelques rachats à bon compte en s'arrogeant l'une des meilleures performances du Nasdaq (+3,5%).



Des titres comme Tesla (+2,9%) et Adobe (2,7%) contribuent également au rebond des techs.



Le secteur de l'énergie profite lui de la reprise des cours du pétrole, avec un baril de brut léger américain (WTI) qui bondit de plus de 3% à 86,2 dollars.



Les inquiétudes sur le front de la politique monétaire restent pourtant bien présentes et les investisseurs vont maintenant tourner leur attention vers la prochaine réunion de la Fed, qui se tiendra dans deux semaines.



Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les traders situent dorénavant à 86% la probabilité d'une hausse de taux de 75 points de base à l'issue de la réunion du 21 septembre prochain.



Dans cette optique, les chiffres des prix à la consommation de mardi prochain seront très certainement décortiqués par les investisseurs dans l'espoir qu'ils confirment que l'inflation a passé son pic aux Etats-Unis.



Publiés ce matin, les stocks des grossistes ont progressé de 0,6% en juillet, après une augmentation de 1,8% le mois précédent, alors que les ventes de gros ont diminué de 1,4%.



Au rythme actuel des ventes, il faut donc 1,29 mois aux grossistes américains pour écouler leurs stocks, un ratio en hausse par rapport à 1,26 en juin.