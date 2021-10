Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les gains s'amplifient, les résultats rassurent information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 17:38









(CercleFinance.com) - Wall Street amplifiait ses gains jeudi en fin de matinée, les résultats solides de plusieurs grands groupes permettant aux investisseurs de mettre de côté un regain d'inquiétude du côté de la croissance. En fin de matinée, le Dow Jones s'adjugeait plus de 0,6% à 35.711,5 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroyait une progression de 1,1% à 15.397,9 points. Généralement bien meilleures que prévu depuis le début de la saison des résultats, les publications trimestrielles demeurent sans conteste le principal moteur de la progression des marchés américains. Du côté des poids lourds du Dow Jones, Merck bondit de plus de 5% et signe la meilleure performance de l'indice après avoir décidé de resserrer à la hausse ses objectifs pour l'ensemble de 2021. Le géant des engins de chantier Caterpillar lui emboîte le pas avec des gains de plus de 3% après avoir réussi à doubler son bénéfice par action (BPA) au troisième trimestre. Parmi les autres valeurs en vue ce jeudi, Ford s'envole de plus de 9% après des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et l'annonce de la reprise du versement d'un dividende. A noter que l'indice S&P des valeurs technologiques progresse de 1% alors que les géants Apple (+2,8%) et Amazon (+1,4%) doivent publier leurs résultats après la clôture. Les bonnes surprises du jour permettent de reléguer au second plan des indicateurs économiques plus décevants. Annoncé avant l'ouverture, le PIB des Etats-Unis n'a augmenté que de 2% en rythme annualisé, marquant ainsi un ralentissement sensible par rapport au taux de 6,7% du deuxième trimestre. 'Cela s'explique essentiellement par la décélération des dépenses des consommateurs, qui avaient connu jusqu'ici une croissance exceptionnelle', soulignent les économistes de Commerzbank. 'Il y a, en plus, des goulots d'étranglement qui pèsent sur l'activité', ajoute la banque allemande, qui dit cependant s'attendre à une ré-accélération de la croissance au quatrième trimestre. En dehors de la statistique du PIB, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué pour s'établir à 281.000 la semaine passée, contre 291.000 la semaine précédente. Il s'agit de leur plus faible niveau depuis mars 2020.

