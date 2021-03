Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les gains s'amplifient avec l'ISM Cercle Finance • 01/03/2021 à 17:13









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York est repartie à la hausse lundi matin, deux indices manufacturiers meilleurs que prévu étant venus s'ajouter à des signes d'apaisement du coté des rendements obligataires. En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge 2,2% à 31.611,4 points, tandis que le Nasdaq Composite bondit de 2,3% à 13.498 points. Après les inquiétudes de la semaine passée, les investisseurs reviennent sur les actions et relèguent au second plan les craintes ayant trait à la remontée des taux et aux poussées inflationnistes. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se tasse de près de cinq points de base à 1,4150% aujourd'hui après avoir culminé à 1,61% la semaine dernière. Parallèlement, la perspective d'un redressement de la croissance incite les investisseurs à ne pas négliger les actions. L'indice manufacturier ISM a signé une croissance plus forte que prévu au mois de février en s'établissant à 60,8, contre 58,7 en janvier. L'autre indice PMI manufacturier publié ce lundi, celui compilé par IHS Markit, est ressorti en baisse en février, passant de 59,2 en janvier à 58,6 en données définitives pour le mois écoulé, une performance néanmoins meilleure que prévu. Côté valeurs, Johnson & Johnson progresse de plus de 1% après l'approbation, sans surprise, de son vaccin contre le Covid-19 aux Etats-Unis. Twitter recule de 0,8% après le lancement d'une émission obligataire de 1,25 milliards de dollars, tandis que Cisco prend 2,3% après la finalisation de l'acquisition d'Acacia.

