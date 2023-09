Wall Street: les gains initiaux se sont évanouis information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 17:59

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York tente de se stabiliser mercredi après son net repli des dernières séances, même si ce retour au calme ne semble pas encore refléter un véritable regain de confiance de la part des investisseurs.



Après une ouverture en hausse, le Dow Jones s'est retourné à la baisse et recule de 0,2% à 33.562,4 points en fin de matinée, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,2% à 13.089,6 points.



Les analystes hésitent toutefois à considérer que le mouvement baissier est enrayé, alors que le Dow Jones n'affiche plus que 1,4% de hausse depuis le début de l'année.



Si les actions hésitent, les rendements obligataires sont, eux, repartis à la hausse, signe que les inquiétudes autour de l'évolution des taux et de la croissance restent entières.



Les investisseurs s'inquiètent par ailleurs de la menace posée par un éventuel 'shutdown', dont la probabilité est désormais estimée à 90% par les analystes de Goldman Sachs, avec les conséquences potentielles qu'un tel scénario fait planer du côté des agences de notation.



Après avoir entamé une petite détente ce matin, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans a repris sa hausse pour refranchir à nouveau la résistance des 4,56%, jugée cruciale en vue d'un retour vers le seuil de 5%.



Ce taux de référence, dont les variations affectent tous les marchés de la planète, sera particulièrement surveillé à la fin de la semaine avec la publication de l'indice PCE, une mesure-clé de l'inflation aux Etats-Unis



Parallèlement, l'indice mesurant la volatilité implicite du S&P - le VIX - remonte, à près de 19, non loin de ses plus hauts annuels.



La plupart des indices sectoriels s'inscrivent en baisse, services aux collectivités et consommation en tête, mais ce sont surtout les valeurs pétrolières qui se distinguent avec une hausse de plus de 2% pour l'indice lié au secteur de l'énergie.



Le baril de brut léger texan s'envole vers un nouveau record annuel en progressant de 2,7% à 93 dollars suite à l'annonce d'un nouveau recul des stocks hebdomadaires de pétrole la semaine dernière aux Etats-Unis.



Du côtes des valeurs, Amazon (-0,8%) poursuit son repli de la veille, consécutif à l'ouverture par la FTC de poursuites en raison de la situation de monopole dont bénéficie le géant du commerce en ligne.