Wall Street: les gains du Dow Jones n'ont pas tenu information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 17:20

(CercleFinance.com) - Après un bon départ, Wall Street évolue sur une note plus hésitante mercredi en fin de matinée malgré la bonne surprise qu'a constitué la publication trimestrielle rassurante de Microsoft.



Peu avant 11h00 (heure de New York), le Dow Jones cède 0,3% à 33.416,3 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,9% à 11.905,9 points.



Microsoft grimpe de 7,5% après avoir battu le consensus à la fois sur son chiffre d'affaires et sur son bénéfice au premier trimestre, essentiellement grâce à la vitalité de ses activités dans le 'cloud'.



Le géant informatique contribue d'ailleurs très largement au bond de plus de 2% de l'indice S&P des valeurs technologiques, plus forte hausse sectorielle de ce début de journée.



Alphabet (+1,1%) progresse lui aussi après avoir atteint, voire battu le consensus, notamment sous l'effet de la résistance non démentie de son moteur de recherche sur Internet.



Plusieurs entreprises, issues des secteurs les plus divers, ont publié de solides résultats, apaisant quelque peu les craintes d'investisseurs qui trouvaient que la saison des résultats avait démarré mollement.



Boeing avance ainsi de plus de 2% après avoir réduit ses pertes au premier trimestre et confirmé ses objectifs annuels en raison du redressement de ses livraisons d'appareils, 737 en tête.



Au chapitre économique, les nouvelles commandes de biens durables ont vigoureusement rebondi en mars, suggérant que l'économie américaine continue de bien se porter.



Ces bonnes nouvelles ont cependant du mal à éclipser les inquiétudes toujours présentes ayant trait à une prochaine entrée en récession de l'économie américaine, à de nouvelles difficultés du côté des banques et d'une dégradation dans l'immobilier commercial.



Les hésitations manifestées à Wall Street permettent aux rendements de refluer, la fébrilité causée par l'instabilité de la Bourse constituant un élément de nature à soutenir le marché obligataire.



Le rendement du 10 ans retombe ainsi à 3,39%, de concert avec le dollar qui s'effrite face à l'euro dans la zone de 1,1050.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut reculent encore, avec un WTI en repli de 0,7% à 76,5 dollars malgré l'annonce d'un repli des stocks hebdomadaires de pétrole brut la semaine passée aux Etats-Unis.