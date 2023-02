Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les gains du début de séance s'évaporent information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 16:49









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a effacé ses gains initiaux mercredi matin sous l'effet d'une accentuation du repli des cours du pétrole dans un contexte toujours marqué par une forte volatilité des échanges.



Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,1% à 33.102,2 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,3% à 11.456 points.



Les marchés d'actions américains avaient dans un premier temps ouvert dans le vert, amorçant un rebond après avoir essuyé hier leur plus lourd revers depuis le début de l'année, qui s'était soldé par des pertes supérieures à 2%.



Mais la hausse du début de journée s'est réalisée sur la base de scores réduits, qui trahissaient un manque de conviction de la part des acheteurs en l'absence de véritables catalyseurs.



Un courant vendeur sur le secteur de l'énergie a notamment eu raison de la tentative de redressement des indices, avec un repli de 1,6% à 75,1 dollars du baril de brut léger américain (WTI) avant la parution des stocks d'essence.



Avec la chute du pétrole, l'indice sectoriel S&P de l'énergie se replie de 1%, affichant la plus forte baisse de ce début de séance, du fait du repli de poids lourds tels que Chevron (-1%) ou ExxonMobil (-1,7%).



Sur le front de la dette, les Treasuries remontent un peu après leur envolée des derniers jours, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans refluant sous le seuil de 2,92%.



Du côté des valeurs, Intel se replie de 0,5% après avoir annoncé une division par trois de son dividende afin de préserver sa trésorerie dans un contexte d'incertitude économique.



L'indice VIX mesurant la volatilité implicite du S&P - qui était remonté en flèche au début de la semaine - ralentit l'allure ce matin pour n'afficher qu'un gain de 1,5% à 23,2.





