Wall Street : les gains depuis début août sont effacés

(CercleFinance.com) - Les grandes indices de Wall Street ont amplifié leurs pertes lundi matin, le Dow Jones ayant même fini par repasser sous le palier des 27.000 points. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones lâchait 3,1% à 26.805,6 points, tandis que le Nasdaq Composite limitait son décrochage à 2,4%, autour de 10.536,1 points. Les prises de bénéfices sur les actions ont tendance à s'accélérer ce lundi avec la peur d'un possible reconfinement - au moins partiel - des économies européennes, alors que les médias multiplient les reportages évoquant la recrudescence des cas de contamination au Covid-19. 'Les inquiétudes d'une seconde vague en Europe pèsent sur le moral du marché', explique un trader. Les marchés ont ignoré la peur tout l'été, mais ils prennent conscience avec l'exemple du Royaume-Uni, menacé d'un nouveau confinement, que les gouvernements sont prêts à casser les reins de la reprise au nom de la sécurité sanitaire Sur le Vieux Continent, l'heure est d'ailleurs à la correction des marchés d'actions: l'Euro STOXX 50, en baisse de 3,6%, s'enfonce nettement sous les 3.200 points pour la première fois depuis la mi-juin, tandis que Francfort chute de 4,4%. A New York, l'indice de volatilité du CBOE, surnommé 'l'indice de la peur', s'envole de plus de 18% au-delà de 30,5 points, Plus parlant, la totalité des 11 indices sectoriels du S&P 500 s'inscrivent dans le rouge, mais la plus forte baisse sectorielle revenait à l'énergie, dont l'indice perd plus de 4% dans le sillage du décrochage des cours du brut. Sur le front des valeurs, Oracle grimpe de près de 4% après avoir autorisé par l'administration américaine à prendre une participation de 12,5% au sein de TikTok Global, la nouvelle société devant regrouper les activités américaines de l'application de vidéos chinoise TikTok.

