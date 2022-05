Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les gains de la veille en passe d'être effacés information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 17:21









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains rechutent mercredi matin et sont en passe d'effacer leurs gains de la veille, les inquiétudes sur la situation sanitaire en Chine incitant les investisseurs à fuir de nouveau les actifs risqués.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche 1,7% à 32.083,9 points, tandis que le Nasdaq Composite décroche de plus de 2% à 11.741,2 points.



Certains traders attribuent l'amplification des pertes des grands indices new-yorkais à des informations évoquant la décision, par les autorités chinoises, de confiner Binhai, une importante zone de développement économique de la ville de Tianjin.



Les investisseurs savent que les mesures de confinement imposées par Pékin

dans de nombreuses régions chinoises en vue de contenir l'épidémie de Covid-19 risquent de pénaliser la croissance du pays, mais aussi l'activité mondiale.



Le regain d'inquiétude concernant le ralentissement de l'économie chinoise pèse sur les cours des ressources de base et du pétrole, avec un brut léger américain qui cède actuellement 0,8% à 111,5 dollars.



Sur le front de la dette, les rendements des Treasuries se détendent un peu, celui du papier à 10 ans revenant à 2,94% après la publication de mises en chantier inférieures aux attentes.



Du côté des valeurs, le distributeur Target dévisse de presque 25% après avoir livré des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, victime notamment de coûts 'anormalement élevés'.



Le marché sanctionne également les résultats inférieurs aux attentes de la chaine de magasins de bricolage Lowe's, qui lâche plus de 4% après avoir publié un BPA en augmentation de 9%, mais un chiffre d'affaires en repli de 4% en données comparables.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.