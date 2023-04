Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les GAFAM entrent enfin en scène information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 15:11









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait démarrer sur une note baissière mardi matin, alors que l'attention des investisseurs se focalise sur une nouvelle vague de résultats trimestriels mitigés.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais reculent de 0,2% à 0,4%, laissant entrevoir un début de séance sans grand relief.



D'après FactSet, cette saison des résultats du premier trimestre a plutôt bien démarré, puisque 76% des entreprises du S&P 500 ayant dévoilé leurs comptes ont fait mieux que prévu.



Dans les faits, les intervenants semblent toutefois peiner à trouver des motifs de satisfaction clairs dans les performances souvent contrastées publiées par les sociétés cotées.



Parmi les entreprises ayant publié leurs résultats trimestriels avant l'ouverture, le groupe de messagerie UPS - souvent considéré comme un baromètre de l'activité économique - a publié des résultats bien ternes.



Le titre est attendu en baisse de 4% à l'ouverture.



GM progresse lui de 3% en cotations avant-Bourse suite au relèvement de ses objectifs annuels, dans le sillage d'un premier trimestre réussi, tandis que GE a également surpris favorablement.



Au sein du Dow Jones, la hausse de McDonald's et 3M, qui ont fait état de résultats globalement meilleurs que prévu, ne suffit pas à véritablement dynamiser la tendance.



Ce soir, ce sont les géants technologiques Alphabet et Microsoft qui publieront leurs résultats trimestriels après la clôture de Wall Street.



Au même titre que celles d'Amazon et Meta, attendues plus tard dans la semaine, les publications des deux groupes appartenant à la cohorte des 'GAFAM' seront suivies de près par les investisseurs.



'Sachant qu'ils affichent des valorisations élevées, ils ne peuvent se permettre de publier des résultats décevants', prévient César Perez Ruiz, le directeur des investissements chez Pictet Wealth Management.



Sur le front macroéconomique, la séance sera dominée par la publication, peu après l'ouverture, de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board puis des ventes de logements neufs aux Etats-Unis.



Du côté de l'énergie, les cours de pétrole consolident avec un brut léger américain qui repasse sous le seuil de 78 dollars en raison des inquiétudes entourant la santé de l'économie.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor américain profite d'une légère détente vers 3,43% en attendant les premiers chiffres de la croissance américaine du premier trimestre, prévus jeudi.



En Europe, les Bourses évoluent en baisse également, elles aussi alourdies par des résultats d'entreprises, en particulier ceux du géant bancaire espagnol Santander.





