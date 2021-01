Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les espoirs de reprise portent la tendance Cercle Finance • 14/01/2021 à 16:47









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en hausse jeudi dans les premiers échanges, la tendance profitant des espoirs entourant un prochain redressement de l'économie américaine. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,4% à 31.194,4 points tandis que le Nasdaq progresse de 0,6% à 13.206,5 points. Le Département du Travail a annoncé ce matin que les inscriptions aux allocations chômage avaient fortement augmenté la semaine dernière aux Etats-Unis, pour se monter à 965.000 contre 784.000 la semaine précédente. Ce chiffre, très proche du million, laisse penser que le marché de l'emploi américain peine toujours à se normaliser après de longs mois marqués par la crise sanitaire. Cette déception semble néanmoins neutralisée par l'excitation entourant la présentation très attendue, dans la soirée, du plan de relance de l'économie mis au point par Joe Biden, le prochain président américain. Les analystes évoquent une enveloppe de 2.000 milliards de dollars qui devrait notamment permettre l'envoi de chèques de 2000 dollars aux américains, ainsi que la mise en place d'un soutien économique immédiat pour les familles et les petites entreprise. De quoi éclaircir un peu les perspectives économiques dans l'immédiat, de l'avis des spécialistes. 'Le renforcement des stimulus va doper les revenus des ménages ainsi que leur épargne, ce qui va faire exploser la reprise au second semestre', promettent ainsi les équipes de Credit Suisse. Côté valeurs, BlackRock perd 3% après avoir dévoilé, au titre du dernier trimestre 2020, un bénéfice net ajusté en croissance de 20% à 1,57 milliard de dollars, soit 10,18 dollars par action, un BPA dépassant assez largement l'estimation moyenne des analystes Delta Airlines grimpe de son côté de 3,6% en dépit d'une perte ajustée par action de 2,53 dollars au titre du quatrième trimestre 2020, légèrement plus forte que ce que les analystes craignaient en moyenne, illustrant toujours l'impact de la crise sanitaire sur le secteur aérien. Johnson & Johnson progresse de 1,5% après la publication de données provisoires de phase 1/2a démontrant que son candidat vaccin à la Covid-19 avait fourni une réponse immunitaire d'au moins 71 jours chez les participants à l'étude de 18 à 55 ans.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.