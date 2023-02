Wall Street: les doutes reviennent avec les ventes au détail information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 15:16

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mercredi matin, la hausse plus forte que prévu des ventes de détail étant venue alimenter les doutes récemment apparus chez les investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains cèdent entre 0,3% et 0,5%, annonçant un début de séance dans le rouge.



Après deux mois consécutifs de baisse, les ventes au détail ont rebondi de 3% en janvier en raison d'une hausse marquée des achats de voitures et d'ameublement et de la vigueur du secteur de la restauration et des bars.



Ces chiffres impliquent que la consommation des ménages, qui représente plus des deux-tiers du PIB américain, reste suffisamment forte pour alimenter la croissance économique.



Les contrats à terme sont restés dans le rouge après cette annonce, qui renforce aux yeux des investisseurs le scénario de nouvelles hausses de taux de la part de la Réserve fédérale en vue de freiner la croissance et atténuer l'inflation.



Après un début d'année en fanfare, Wall Street semble éprouver, depuis deux semaines, quelques difficultés à pousser son rebond plus en avant, la vigueur de l'économie américaine semblant militer pour une poursuite du resserrement monétaire actuellement orchestré par la Fed.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans confirme son redressement en direction de 3,77%, favorisé par la remontée des anticipations de hausse des taux de la Fed.



Toujours avant l'ouverture, la Réserve fédérale de New York a annoncé que son indice 'Empire State' était remonté à -5,8 en février, contre -32,9 en janvier, un chiffre toujours en territoire négatif mais qui témoigne d'une moindre contraction de l'activité.



Les investisseurs attendent maintenant la publication des chiffres de la production industrielle, qui devrait avoir rebondi en janvier après plusieurs mois de baisse.