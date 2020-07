Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les doutes ressurgissent avec la Chine Cercle Finance • 16/07/2020 à 16:46









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains s'inscrivent en baisse jeudi matin, les investisseurs semblant s'inquiéter des perspectives de redressement de l'économie chinoise. Une heure environ après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,2% à 26.818,3 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 1,2% à 10.420,4 points. Le climat est alourdi par une statistique en demi-teinte montrant que la Chine a enregistré une croissance de 3,2% de son produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre. 'Les investisseurs regardent 'la bouteille à moitié vide'', expliquent les analystes de Kiplink Finance. Le gestionnaire d'actifs parisien fait en effet remarquer que le rebond plus marqué que prévu de l'économie chinoise s'est accompagné d'une faiblesse inattendue de la consommation intérieure. Kiplink évoque par ailleurs les craintes entourant une deuxième vague de la pandémie de Covid-19, avec pour corollaire le risque de nouvelles restrictions pour les entreprises et les personnes, ainsi que la récente remontée des tensions entre Washington et Pékin. Sur fond d'inquiétudes concernant le redressement de l'économie chinoise, le baril de brut léger américain se replie actuellement de 1% à 47,8 dollars environ. Parmi les entreprises américaines ayant dévoilé leur résultats trimestriels ce matin, Morgan Stanley bondit de 2% après avoir fait état de performances meilleures que prévu. La dernière des grandes banques américaines à publier ses résultats a notamment fait état d'une envolée de 71% des revenus de sa branche de trading. Autre nouvelle moins bien accueillie par les marchés américains, Bank of America cède 2,5% après avoir officialisé des provisions pour pertes sur crédit de 5,1 milliards de dollars, contre 900 millions un an auparavant, sous l'effet d'une constitution de réserves pour quatre milliards essentiellement liée à la crise du Covid. A noter que Netflix publiera ses résultats à la clôture. Du coté des statistiques, le Département du Travail a annoncé ce matin avoir dénombré 1.300.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un très léger repli après les 1.310.000 recensés la semaine précédente. Après un bond de 18,2% en mai, les ventes de détail ont, quant à elles, augmenté de 7,5% le mois dernier, là où les économistes n'anticipaient qu'une progression de 5,5%

