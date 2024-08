Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les doutes montent à la veille de Nvidia information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse mardi matin, victime de ventes de précaution face à l'incertitude entourant la qualité des résultats trimestriels que présentera demain soir Nvidia.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,2% à 0,3%, annonçant un début de séance prudent.



Les gérants d'actifs avaient porté hier le Dow Jones à un plus haut historique, pariant que les prochaines baisses de taux de la Fed allaient permettre de relancer la croissance.



Mais les doutes commencent à monter à la veille de la publication des résultats trimestriels de Nvidia, le géant de l'IA, qui constituera le grand rendez-vous de cette fin d'été.



Sachant que les marchés d'actions américains sont richement valorisés à l'heure actuelle, les investisseurs vont avoir besoin de vraies bonnes surprises pour soutenir les gains récemment accumulés.



Pour mémoire, les comptes des géants technologiques ont été diversement accueillis lors de cette saison des résultats, signe qu'il faudra, au vu des niveaux de valorisation actuels, des chiffres spectaculaires pour emporter l'adhésion des marchés.



'Depuis leurs plus bas de 2022, les dix plus grandes capitalisations américaines se sont envolées de 213%', rappellent ce matin les analystes de Berenberg.



'Ces titres, qui représentent désormais 36% de la pondération de l'indice S&P 500, on vu leur ratio Cours/chiffre d'affaires grimper d'environ 4x lors de leurs creux de 2022 à environ 10x aujourd'hui', souligne le bureau d'études.



'C'est un niveau proche de l'année 2000 ou supérieur à 2021, des précédents pics de marché qui avaient été alimentés par une liquidité abondante', poursuit-il.



'De ce point de vue, il semblerait qu'une autre bulle soit en train de se former', avertit le cabinet allemand.



Les marchés financiers semblent par ailleurs avoir déjà pris en compte bon nombre de bonnes nouvelles concernant l'économie, ce qui signifie qu'un un risque majeur est que les marchés soient pris de court par de mauvaises nouvelles sur ce point.



La publication, peu après l'ouverture, de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board constituera un premier rendez-vous important dans cette perspective.



La volatilité des cours du pétrole incite également à la prudence.



Le brut, soutenu hier par un regain de tensions entre Israël et le Hezbollah, repart à la baisse ce matin, alors que les analystes de Goldman Sachs ont réduit leurs prévisions sur l'or noir.



Le baril de brut léger texan (WTI) cède actuellement 1% en direction de 76,6 dollars.



Le rendement à dix ans remonte à 3,86%, après avoir récemment atteint un plus bas annuel dans l'anticipation de prochaines mesures d'assouplissement monétaire de la part de la Fed.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.