Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les données sur l'emploi largement relativisées information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 17:26









(CercleFinance.com) - Wall Street opère un net rebond vendredi matin suite à ses pertes de la veille, l'annonce de créations d'emplois supérieures aux attentes le mois dernier ayant conforté la bonne santé actuelle de la première économie mondiale.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge pas loin de 0,6% à 38.814,2 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 1,1% à 16.230,6 points.



Les marchés américains avaient débuté sur une note plus prudente en réaction aux solides chiffres de l'emploi, qui sont certes de bon augure pour la croissance, mais qui nourrissent aussi les craintes d'un report dans le temps des baisses de taux de la Fed.



Le Département du Travail a en effet recensé 303.000 créations de postes non agricoles en mars, contre 270.000 le mois passé, alors que les économistes n'en anticipaient qu'autour de 200.000.



Les intervenants considèrent qu'au-delà du risque lié à l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale, la bonne tenue de la conjoncture aux Etats-Unis constitue un élément favorable pour les actions.



Ce rapport supérieur aux attentes est également perçu comme une raison pour la banque centrale de maintenir son approche patiente, ou 'dépendante aux données'.



'Il ne change pas vraiment la donne et laisse le temps à Jerome Powell d'organiser la séquence de baisses de taux', estime Bastien Drut, le responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



Le bon indicateur de l'emploi pèse en revanche sur les obligations du Trésor, portant le rendement des titres à 10 ans à son plus haut niveau depuis la fin novembre, à 4,37%, après le test de la résistance cruciale des 4,40%.



Le dollar se raffermit nettement suite à la statistique de l'emploi, faisant chuter l'euro aux abords de 1,0830.



L'or prolonge son mouvement haussier (+1%) au-delà de 2320 dollars, alors que les analystes de Saxo Bank disent envisager une nouvelle progression potentielle vers le seuil des 2500 dollars pour le métal précieux.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones perd pour l'instant 2%, tandis que le Nasdaq recule de plus de 1% après avoir déjà essuyé des pertes la semaine passée.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.