Wall Street: les dernières statistiques ne rassurent pas information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 17:18

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en baisse jeudi suite à la publication de chiffres des prix à la production bien plus élevés que prévu, qui nourrissent les craintes autour de l'évolution de la politique de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,7% à 33.875,3 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 0,6% à 11.998,3 points.



Publiés une heure avant l'ouverture, les prix à la production ont augmenté plus que prévu en janvier (+0,7%) essentiellement en raison d'un rebond marqué des coûts de l'énergie.



Ces chiffres, qui suggèrent une inflation toujours bien présente aux Etats-Unis, éloignent la perspective d'une baisse de taux de la part de la banque centrale américaine.



Mardi, Wall Street avait déjà été alourdie par la publication de chiffres des prix à la consommation suggérant que l'inflation américaine ne reflue que très lentement.



Pour les investisseurs, ces données - conjuguées aux indicateurs que l'activité économique continue de bien résister - renforcent la pression en faveur d'une politique toujours restrictive.



La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a d'ailleurs estimé que des hausses de taux de 50 points de base étaient justifiées au vu du contexte économique actuel, tout en reconnaissant qu'il était préférable de ne pas trop surprendre les marchés.



Sur le compartiment obligataire, les rendement des bons du Trésor remontent au-delà de 3,84% pour le dix ans, non loin de ses pics de la fin 2022.



Côté valeurs, Cisco s'adjuge plus de 5% après avoir fait part d'une augmentation de 3% de son dividende trimestriel à l'occasion de sa publication trimestrielle.



Hasbro grimpe de 3,6% bien que le fabricant de jeux et de jouets ait présenté des résultats inférieurs à ses propres objectifs, pénalisés par d'importantes charges liées à sa nouvelle orientation stratégique.



Paramount cède 2,4% après avoir dévoilé un bénéfice trimestriel en forte baisse en raison des lourds investissements qu'il consent actuellement dans son développement international et l'ajout de contenus



Au niveau sectoriel, l'indice des valeurs des services aux collectivités ('utilities') signe le plus fort repli du jour (-1,2%) tandis que celui de l'énergie (-0,3%) signe le recul le plus limité de ce début de séance.