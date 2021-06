Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les déclarations de Bullard inquiètent Cercle Finance • 18/06/2021 à 17:16









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en net repli vendredi, un membre de premier plan de la Réserve fédérale ayant laissé entendre que la banque centrale pourrait relever ses taux encore plus vite que prévu. Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones lâche près de 1,3% à 33.393,1 points, tandis que le Nasdaq Composite perd 0,4% à 14.100,4 points. Interrogé ce matin sur CNBC, James Bullard, le président de la Fed de Saint-Louis, a évoqué le scénario d'un relèvement de taux directeurs dès 2022 au vu de la remontée spectaculaire de l'inflation. S'il se range davantage du côté des 'faucons' que des 'colombes', James Bullard a surpris le marché en avançant encore le calendrier de hausses des taux, qui s'était déjà brutalement matérialisé cette semaine. Les nouvelles projections établies mercredi par la Fed montrent en effet que les responsables monétaires s'attendent désormais à commencer à relever les taux en 2023. C'est désormais la perspective d'un resserrement monétaire - qui avait été quelque peu oublié par les investisseurs - qui se dessine à nouveau sur les marchés. Le dollar s'est retourné à la hausse face à l'euro après ces déclarations. Le billet vert se traite actuellement de 1,1865 face à la monnaie unique. Côté valeurs, GE cède 1,5% après avoir annoncé que son regroupement d'actions, à hauteur de huit actions détenues contre une action regroupée, interviendrait à compter de la séance du lundi 2 août. Adobe grimpe de 1,9% après avoir publié au titre du deuxième trimestre de son exercice 2020-21 un BPA ajusté en croissance de 24% à 3,03 dollars, dépassant donc le consensus, pour un chiffre d'affaires en progression de 23% à 3,8 milliards. A noter que le marché pourrait se montrer particulièrement instable en cette séance des 'quatre sorcières', marquée par l'expiration simultanée de toute une série d'options et de 'futures' sur indices et actions. Aucun indicateur majeur ne figure à l'ordre du jour.

