Wall Street : les craintes sur SVB en partie écartées

(Crédits photo : Unsplash - Aditya Vyas ) (CercleFinance.com) - Wall Street a terminé la séance en léger repli, l'affaire SVB étant venue apporter de l'eau au moulin des investisseurs tablant sur une prochaine pause dans le durcissement monétaire de la Fed. Le Dow Jones est en repli de 0,28%, tandis que le S&P 500 perd que 0,15%. Le Nasdaq Composite s'octroie en revanche une progression de 0,45%. Si le climat de crise bancaire continue de peser sur l'humeur des investisseurs, les craintes d'un effet domino lié à la faillite de SVB se sont atténuées parmi les investisseurs. Alors qu'il existait la semaine passée de fortes inquiétudes quant à la possibilité d'une éventuelle contagion des problèmes de SVB, une grande partie de ces inquiétudes semblent désormais avoir été écartées. Le secteur financier accuse toujours la plus forte baisse sectorielle du jour, sur fond de plongeon de certaines banques régionales ou spécialisées comme First Republic (-62%), Western Alliance (-47%) ou Zions (-26%). 'Si la situation demeure incertaine, il y a de bonnes raisons de penser que l'affaire ne remet pas en question la solvabilité des Etats-Unis, ni celle du système financier dans son ensemble, comme cela avait pu être le cas pour Lehman', assurent les équipes de Capital Economics. 'Mais le dossier illustre à quel point le secteur financier est vulnérable et cela vient renforcer le scénario d'une approche prudente de la part des banques centrales dans le cycle de relèvement de leurs taux, à un moment où les effets de leur resserrement monétaire commencent à se manifester', ajoute le bureau d'études londonien. Sur le marché monétaire, la probabilité estimée d'un statu quo de la Fed à l'issue de sa réunion de la semaine prochaine est ainsi remontée à plus de 50%, suivant l'outil FedWatch de CME Group. Ce baromètre montre que les investisseurs tablent désormais à une écrasante majorité sur une hausse de taux limitée à 25 points de base le 22 mars prochain, avec un peu plus de 95% des suffrages. Conséquence, le mouvement de baisse récemment amorcé par les rendements obligataires se poursuit, ce qui fait refluer le papier à 10 ans en direction de 3,52%. Le dollar dévisse lui aussi pour se traiter autour de 1,0730 face à l'euro, conséquence de l'anticipation d'un prochain geste bienveillant de la part de la Fed. Les valeurs liées aux matières premières continuent de se replier malgré le décrochage du dollar, qui bénéficie habituellement aux cours des ressources de base. Les cours du Brent restent eux aussi orientés à la baisse, les investisseurs redoutant une contagion du secteur bancaire sur le financement de l'économie et donc sur le ralentissement de la croissance mondiale. Sur le NYMEX, le contrat livraison avril sur le brut léger américain (WTI) se replie de 1,6% à environ 75,4 dollars le baril.

