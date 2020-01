Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les craintes sur le coronavirus s'allègent Cercle Finance • 22/01/2020 à 15:15









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait se redresser mercredi matin après avoir souffert hier des turbulences liées à l'apparition du nouveau coronavirus importé de Chine. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices progressent entre 0,2% et 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert. Les places boursières mondiales avaient toutes perdu du terrain mardi, victimes de l'épisode épidémique, qui est désormais en train de s'étendre à plusieurs continents, dont l'Amérique Ce matin, l'appétit pour le risque semble revenir sur les marchés, mettant un terme aux prises de profits provoquées la veille par l'alerte sur la flambée épidémique en provenance de Wuhan. Dans plusieurs notes parues dans la matinée, les économistes tentent de se montrer rassurants sur l'impact de la pandémie, dont les effets sur l'activité devraient rester relativement limités. 'Sur la base de l'information publique disponible depuis le début de l'épidémie, nous estimons que l'impact économique du virus devrait demeurer temporaire, avec des conséquences surtout ressenties dans les secteurs du transport et de la distribution', assure-t-on chez Barclays. Même son de cloche chez les équipes d'UBS. 'D'un point de vue économique, ce sont surtout les voyages et les dépenses de consommation qui sont les plus concernés', reconnaît Paul Donovan, chef économiste au sein de la division de gestion de fortune de la banque suisse. La prépondérance du commerce en ligne - qui était moindre au moment de l'épidémie de SRAS en 2003 - devrait également atténuer l'impact de l'infection, ajoute-t-il. 'Toutefois, rappelle-t-il, la plus grande partie du contrecoup économique d'un virus provient de la peur elle-même'. Parallèlement, les publications de résultats trimestriels battent leur plein aux Etats-Unis et les investisseurs espèrent qu'elles contribueront à relancer la machine haussière. Pour l'instant, la satisfaction semble surtout le fait d'IBM, qui gagne 3,5% en cotations avant-Bourse après ses comptes, tandis que Netflix (-1,2% en préouverture) et J&J (-1,5%) semblent avoir déçu les attentes. Du coté des indicateurs, les investisseurs prendront connaissance, dans le courant de la matinée, des ventes de logements anciens.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.