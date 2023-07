Wall Street: les craintes sur la croissance chinoise pèsent information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 15:04

(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en baisse lundi matin, une

série d'indicateurs chinois inférieurs aux attentes étant venue raviver les inquiétudes autour de l'état de santé de l'économie mondiale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,2% pour le Dow Jones, de 0,1% pour le S&P 500 et une stabilité relative pour le Nasdaq.



Le climat général a été alourdi par l'annonce, pendant la nuit, d'une croissance de seulement 6,3% du produit intérieur brut (PIB) de la Chine en glissement annuel au deuxième trimestre.



A titre de comparaison, les économistes espéraient une croissance bien plus vigoureuse, de l'ordre de 7,3% sur un an.



Toujours sur le plan macroéconomique, la production industrielle chinoise - un indicateur économique important reflétant l'activité du pays - n'a augmenté que de 3,8% sur le premier semestre.



'Le rythme de la reprise liée à la réouverture de l'économie a donc ralenti plus que ce qui était prévu en début d'année', soulignent les économistes de Commerzbank.



Pour les équipes d'UBS, la mise en place de nouvelles mesures de relance et le réchauffement des relations politiques avec Washington pourraient toutefois permettre une embellie sur la seconde partie de l'année.



Aux Etats-Unis, l'indice 'Empire State' qui mesure le secteur manufacturier dans la région de New York a vu son expansion ralentir nettement en juin, pour s'établir à +1,1 contre +6,6 en juin, mais le consensus l'attendait en terrain négatif.



Après de longues semaines passées à suivre l'évolution de la désinflation et la politique de la Fed, Wall Street va surtout revenir cette semaine à ce qu'elle connaît le mieux: les résultats d'entreprise.



Parmi les poids lourds devant annoncer leurs performances trimestrielles cette semaine figurent - entre autres - Morgan Stanley, Goldman Sachs, Tesla, Netflix ou encore Johnson & Johnson.



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat varient peu, celui des Treasuries à 10 ans se tendant à peine au-delà de 1,81% après avoir terminé la semaine écoulée dans la zone des 1,80%.



Du côté des devises, la prudence de Wall Street est illustrée par un repli du dollar face à l'euro, qui remonte à près de 1,1230 face au billet vert.



Les contrats de référence sur le pétrole repartent à la baisse, le ralentissement de la croissance chinoise alimentant les craintes pour la demande, ce qui conduit le brut léger américain (WTI) à abandonner 1,1% à 74,5 dollars.