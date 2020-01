Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les cours du pétrole arrêtent de grimper Cercle Finance • 07/01/2020 à 15:06









(CercleFinance.com) - Après les turbulences provoquées par la mort du général iranien Soleimani vendredi dernier, Wall Street devrait continuer à reprendre ses esprits mardi, aidée notamment par la stabilisation des cours du pétrole. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains évoluent tous autour de l'équilibre, annonçant un début de séance hésitant. Les marchés d'actions américains avaient fini en nette hausse lundi soir et terminé la séance à leur plus hauts du jours. Parmi les motifs d'optimisme évoqués figurent la possibilité d'une intervention de la Fed en cas d'impact trop négatif du contexte géopolitique sur la croissance. 'Le marché paraît partager notre analyse (...) selon laquelle 'le pire n'est pas toujours certain'', réagissent ce matin les équipes de LBPAM. 'Les investisseurs paraissent donner crédit aux dirigeants américains et iraniens quand ils déclarent ne pas vouloir déclencher une guerre ouverte', ajoute la banque postale. Signe d'un certain retour au calme, les cours du pétrole brut arrêtent de monter et le brut léger américain cède 0,6%, cotant désormais 62,8 dollars. Les investisseurs ont appris une heure avant l'ouverture que le déficit commercial des Etats-Unis était ressorti à 43,1 milliards de dollars en novembre, contre -46,9 milliards le mois précédent. A la suite de la parution hier d'un solide indice PMI de l'activité dans le secteur privé selon l'enquête Markit auprès des directeurs d'achat, les investisseurs attendent désormais de prendre connaissance de l'indice ISM des services pour le mois dernier.

