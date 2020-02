Wall Street : les commandes à l'industrie rassurent

(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en hausse mardi matin suite à l'annonce d'une hausse plus forte que prévu des commandes à l'industrie en décembre, et malgré les incertitudes qui continuent d'entourer l'impact économique du coronavirus.

Une heure après le début des échanges, l'indice Dow Jones gagne 1,6% à 28,870 points et le Nasdaq Composite prend 1,7% à 9427,5 points.

Le Département du Commerce a fait état ce matin d'une hausse de 1,8% des commandes à l'industrie aux Etats-Unis en décembre, une évolution supérieure aux estimations des analystes, lesquels misaient sur une progression de 1,2%.

Après le solide ISM manufacturier paru hier, certains analystes mettent en évidence le redressement de l'industrie manufacturière américaine, tout au moins jusqu'à l'apparition du nouveau coronavirus en provenance de Wuhan.

Avant la publication de ces chiffres, l'ouverture de Wall Street se présentait déjà bien, les opérateurs préférant relativiser l'impact de la pandémie.

'Les Bourses mondiales ont déjà perdu plus de 4% depuis l'officialisation de la propagation du virus, le 20 janvier dernier', rappelle un trader.

'Jusqu'ici, ce sont les valeurs bancaires et énergétiques qui ont le plus souffert, tandis que les valeurs défensives et technologiques ont relativement bien performé', fait-il valoir.

Le compartiment technologique demeure aux avant-postes du marché aujourd'hui, notamment grâce à Tesla qui s'adjuge plus de 11% qui viennent s'ajouter aux quelque 20% déjà gagnés hier.

Alors que la valeur du titre a désormais plus que doublé depuis le début de l'année, les analystes de New Street Research adoptent une opinion plus prudente sur l'action et reviennent à 'neutre' contre une recommandation d''achat' jusqu'à présent.

eBay gagne 0,6% alors que le fonds activiste StarBoard maintient la pression sur le spécialiste du commerce électronique, insistant notamment sur la nécessité pour le groupe de céder ses activités de petites annonces ('classifieds').

Seul Alphabet perd du terrain ce matin (-3,8%) suite à la publication hier soir de résultats ressortis tout juste en ligne avec les attentes.