Wall Street : les chiffres du chômage restent encourageants

(CercleFinance.com) - Wall Street a débuté en légère progression jeudi matin suite à l'annonce d'un nouveau recul des inscriptions au chômage la semaine passée. Quelques minutes après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,3% à 31.528,7 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne 0,4% à 14.030,7 points. Sur le plan macroéconomique, les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage restent encourageants et confirment la récente amélioration du marché du travail aux Etats-Unis. Selon le Département du Travail, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué la semaine dernière aux Etats-Unis pour s'établir à 793.000 contre 812.000 la semaine précédente. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit; elle, à 823.000, en baisse de 33.500 d'une semaine à l'autre. Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a diminué de 145.000 la semaine précédente, à 4.545.000. Ces chiffres confirment la récente tendance à l'amélioration de la conjoncture économique, les nouvelles inscriptions ayant semble-t-il repris un tour baissier depuis quatre semaines pour régulièrement s'inscrire sous la barre des 800.000 dossiers. Pour bon nombre d'observateurs, l'adoption d'un nouveau plan de relance de 1.900 milliards de dollars devrait permettre à l'économie américaine de rebondir au deuxième trimestre et de retrouver son rythme de croissance d'avant la crise dans le courant de l'année. Un optimisme qui avait récemment conduit Janet Yellen, la nouvelle secrétaire au Trésor, à prévoir le retour du plein emploi aux Etats-Unis dès l'année 2022. Aucun autre indicateur économique ne figure à l'agenda aujourd'hui.

