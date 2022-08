Wall Street: les chiffres de l'inflation toujours gagnants information fournie par Cercle Finance • 11/08/2022 à 15:13

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse jeudi matin, soutenue par la publication d'indicateurs encourageants qui confirment la tendance au ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis.



Dans la foulée de la séance de la veille, qui avait vu l'indice S&P 500 revenir à des plus hauts de trois mois, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent en moyenne de 0,8%, annonçant un début de séance dans le vert.



Alors que la saison des résultats d'entreprise touche à sa fin, les regards se tournent désormais vers les indicateurs économiques, avec l'idée d'anticiper la future trajectoire de la Fed en matière de taux.



Sur la réserve depuis le début du mois d'août, les investisseurs se sont appuyés sur l'annonce, hier, d'un net reflux de l'inflation américaine pour repasser à l'achat sur les actifs à risque.



Les chiffres des prix à la production, publiés dans la matinée, sont venus confirmer que le pire de la hausse des prix était sans doute passé aux Etats-Unis.



Selon le Département du Travail, l'indice PPI a baissé de 0,5% en juillet par rapport au mois précédent et augmenté de seulement 0,2% hors alimentation, énergie et services commerciaux, des taux bien inférieurs dans les deux cas aux consensus.



Du point de vue des investisseurs, ce ralentissement de l'inflation allège quelque peu la pression qui pèse actuellement sur les épaules de la Réserve fédérale dans le cadre du resserrement de sa politique monétaire.



La probabilité selon les traders d'un relèvement de seulement 50 points de base des taux de la Fed en septembre, et non de 75 points, est ainsi désormais évaluée à 67,5%, contre 62,5% hier.



Sur le marché obligataire, le rendement à 10 ans des obligations d'Etat recule vers 2,7550% dans la perspective d'une décélération du rythme des hausses de taux de la banque centrale.



A 1,0350 face à l'euro, le dollar cède un peu de terrain après ces statistiques meilleures que prévu, qui écartent la perspective de relèvements agressifs et réduisent donc le potentiel de rémunération du billet vert.



Concernant le marché de l'emploi, le Département du Travail a annoncé que les inscriptions hebdomadaires au chômage avaient augmenté lors de la semaine du 1er août, à 262.000 contre 248.000 la semaine précédente.