Wall Street: les chiffres de l'inflation rassurent à moitié information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 14:11

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère hausse mardi, les investisseurs réagissant plutôt favorablement à l'annonce d'un tassement de l'inflation susceptible d'inciter la Fed à ne pas trop remonter ses taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais progressent de plus de 1%, signalant une ouverture en territoire positif.



La hausse des prix à la consommation aux Etats-Unis s'est ralentie au mois de janvier, essentiellement en raison d'une repli marqué des prix de l'essence.



Sur un an, l'indice dit 'CPI' affiche ainsi une hausse de 6%, soit son plus bas niveau depuis septembre 2021, à comparer avec un chiffre de 6,4% en janvier.



Cette décélération semble accréditer l'idée que la désinflation est enclenchée pour de bon aux Etats-Unis, ce qui pourrait conduire la Réserve fédérale à lever le pied dans son cycle de resserrement monétaire.



Hors énergie et produits alimentaires, l'inflation a toutefois légèrement accéléré le mois dernier pour ressortir à 0,5% d'un mois sur l'autre, alors que le consensus l'attendait à 0,4%.



Pour Neal Keane, le responsable du trading chez ADSS, ces chiffres ne sont pas encore suffisamment convaincants pour dissuader la banque centrale de dévier de son actuelle politique monétaire très restrictive.



'Les faillites de Silicon Valley Bank et Signature vont en revanche incontestablement peser sur les décisions de la Fed, même s'il n'est pas encore acquis que la pause sur ses taux interviendra immédiatement', ajoute le trader.



La probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base à l'issue de la réunion de la semaine prochaine est désormais évaluée par les investisseurs à plus de 91%, selon le baromètre FedWatch de CME Group.



Le scénario d'un statu quo ne remporte, lui, plus que 9% des suffrages.



La Réserve fédérale, dont le comité de politique monétaire se réunit mardi et mercredi prochains, pourrait de toute façon opter pour d'autres relèvements par la suite si l'inflation devait continuer à refluer très lentement.



A l'heure de l'ouverture de la Bourse de New York, les places européennes renouaient toutes avec la hausse, Londres affichant des gains de 0,5% tandis que l'Euro STOXX 50 rebondissait de plus de 1,4%.