Wall Street: les chiffres de l'inflation globalement ignorés

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans grand changement jeudi, les investisseurs ayant mis du temps à digérer l'annonce d'une ré-accélération de l'inflation, qui vient remettre en question le scénario d'une baisse rapide des taux de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais sont peu changés ou en léger repli, laissant entrevoir un début de séance sans véritable direction.



D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 3,4% en décembre par rapport au même mois de 2022, un taux annuel en hausse de 0,3 point par rapport à novembre.



Le taux d'inflation dit 'core' CPI - qui exclut l'énergie et les produits alimentaires - s'est lui établi à 3,9% en rythme annuel le mois dernier, un chiffre là encore plus élevé que prévu.



Dans le même temps, le Département du Travail a également annoncé une baisse inattendue inscriptions hebdomadaires au chômage , à 202.000 lors de la semaine du 6 janvier contre 203.000 la semaine précédente.



Ce nouveau signe de la vigueur du marché de l'emploi pourrait freiner les baisses de taux de la Réserve fédérale cette année.



Les marchés considèrent désormais qu'il y a 61,4% de chances que les taux soient réduits de 25 points de base en mars, contre 64,7% hier, selon l'outil FedWatch du CME Group.



A la publication de ces indicateurs, les 'futures' sur indices se sont vite orientés à la baisse, mais le calme est progressivement revenu chez les investisseurs et les contrats à terme évoluent désormais près de l'équilibre.



Ces données moins bonnes que prévu provoquent par ailleurs une baisse du dollar, qui recule de 0,3% face à l'euro, qui remonte à 1,0940.



Parallèlement, le rendement des Treasuries à dix ans se tend légèrement, au-delà de 4,04%, après avoir oscillé pendant quasiment toute la semaine autour de la barre technique des 4%.





