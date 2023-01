Wall Street: les chiffres de l'emploi ne rassurent pas information fournie par Cercle Finance • 05/01/2023 à 17:13

(CercleFinance.com) - Comme prévu, Wall Street a ouvert en baisse jeudi matin suite à la parution d'indicateurs confirmant la solidité du marché du travail et faisant craindre une poursuite du durcissement monétaire orchestré par la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,9% à 32.958,5 points, tandis que le Nasdaq Composite chute de 1,1% à 10.346 points.



Alors que la vigueur du marché du travail demeure l'une des boussoles de la Fed, les chiffres du jour n'ont pas rassuré ceux qui espéraient une progression du chômage, et donc un ralentissement du resserrement monétaire.



Plus tôt ce matin, le cabinet de services en ressources humaines ADP a en effet annoncé que le secteur privé américain avait créé 235.000 emplois au mois de décembre, un chiffre largement supérieur aux attentes.



Dans la même veine du 'plein emploi', les inscriptions aux allocations chômage ont, elles, chuté de 19.000 lors de la semaine du 26 décembre, pour s'établir à 204.000 contre 223.000 la semaine précédente.



Face à un marché du travail toujours sous tension, les investisseurs se disent que la Réserve fédérale n'a d'autre choix que de poursuivre la remontée de ses taux directeurs, au risque de précipiter l'économie en récession.



Publiées hier soir, les 'minutes' de la Fed avaient d'ailleurs confirmé sans ambiguïté qu'aucune baisse de taux n'était à l'ordre du jour, ni début 2023, ni pour le reste de l'année.



Le consensus table désormais sur deux hausses de taux de 25 points en février et en mars, sachant qu'une hausse de 50 points en février ne peut être formellement exclue, avec une probabilité estimée à 41% selon l'outil FedWatch du CME.



Le rapport sur l'emploi - qui sera publié demain - ne s'annonce que plus déterminant. Les économistes attendent en moyenne 225.000 créations d'emplois en décembre après les 263.000 annoncées pour le mois de novembre.



Tous les chiffres publiés ce jeudi provoquent une tension des taux, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui remonte vers 3,76% après être retombé à près de 3,67% hier.



Le dollar rebondit quant à lui de 0,7% face à l'euro, autour de 1,0525.



Sur le marché énergétique, les cours du pétrole stagnent, autour de 73,5 dollars pour ce qui concerne le WTI américain, en attendant la parution des stocks de brut aux Etats-Unis.



Côté valeurs, Amazon a confirmé mercredi soir son intention de supprimer un peu plus de 18.000 postes, soit l'équivalent d'environ 1,2% de ses effectifs dans le monde.



Tesla rechute de plus de 5% suite à un abaissement d'objectif de cours des analystes de Mizuho, qui disent s'inquiéter des répercussions du ralentissement économique sur les ventes d'automobiles.



Constellation Brands décroche de 7% après avoir dévoilé au titre de son troisième trimestre 2022-23 un profit opérationnel en baisse de 7% à 770 millions de dollars.