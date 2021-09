Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les chiffres de l'emploi alimentent le doute information fournie par Cercle Finance • 03/09/2021 à 15:23









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sans grand changement vendredi matin, les chiffres de l'emploi bien moins bons que prévu publié dans la matinée suscitant des interrogations sur la vigueur de la croissance américaine. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais évoluent tous autour de l'équilibre, annonçant un début de séance stable ou presque/ Les chiffres de l'emploi nettement inférieurs aux attentes publiés une heure avant l'ouverture sont venus alimenter les doutes sur la conjoncture et sur les conséquences économiques du variant Delta. L'économie américaine n'a en effet généré que 235.000 emplois non agricoles en août, selon le Département du Travail, des créations bien en -dessous du consensus qui visait plutôt 700.000 créations de postes. Ces chiffres signalent un ralentissement du marché du travail qui pourrait inciter la Réserve fédérale américaine à ne pas resserrer trop vite sa politique très accommodante. Les investisseurs savent que la Fed cale en partie son action sur les données en matière d'emploi et ces chiffres étaient les premiers depuis que Jerome Powell, le président de l'institution, a averti la semaine dernière qu'un resserrement monétaire précipité risquerait d'occasionner d'importants dégâts. Ce rapport a d'ailleurs provoqué une baisse du dollar, ce qui montre que les opérateurs n'attendant pas de changement des conditions monétaires souples à l'origine de l'affaiblissement du dollar. Quant au rendement à dix ans, il affiche une légère progression à près de 1,33%. Par ailleurs, les investisseurs seront attentifs à la parution de l'indice ISM des services, qui pourrait confirmer ou apaiser les craintes d'un ralentissement de l'activité. La prise de risque devrait donc rester limitée dans l'attente de la parution, peu après l'ouverture, de cet indicateur, prévu en baisse en août en raison des craintes liées au variant Delta et des problèmes affectant l'offre.

