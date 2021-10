Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les bons résultats éclipsent le PIB information fournie par Cercle Finance • 28/10/2021 à 15:02









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse jeudi matin, toujours soutenue par les résultats bien accueillis de plusieurs poids lourds de la cote qui éclipsent les craintes persistantes liées à l'économie. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices américains avancent de 0,2% à 0,5%, annonçant un début de séance dans le vert. Les investisseurs se sont plongés ce matin dans une nouvelle fournée de résultats trimestriels de grandes sociétés cotées, avec en point d'orgue les résultats de Caterpillar et Merck, deux composantes du Dow Jones. Les opérateurs ont retenu que Caterpillar avait doublé son bénéfice par action (BPA) au troisième trimestre, tandis que Merck a décidé de resserrer à la hausse ses objectifs pour l'ensemble de 2021. Parmi les autres entreprises ayant publié leurs résultats trimestriels, Ford a facilement dépassé les attentes du consensus au troisième trimestre et que le constructeur automobile se montrait déjà optimiste pour 2022. Son titre bondissait de plus de 8% en cotations avant-Bourse. Jusqu'ici, la saison de publications s'avère particulièrement positive, puisque 84% des entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats ont battu le consensus des analystes. Apple et Amazon publieront pour leur part leurs résultats trimestriels après la clôture des marchés. L'attention des investisseurs se porte par ailleurs sur les derniers indicateurs économiques, avec l'idée de savoir si le redressement de l'activité se poursuit après le spectaculaire redémarrage des derniers mois. A ce titre, la première estimation de la croissance des Etats-Unis au troisième trimestre a laissé une impression pour le moins mitigée. Le PIB des Etats-Unis n'a augmenté que de 2% en rythme annualisé, marquant ainsi un ralentissement sensible par rapport au taux de 6,7% du deuxième trimestre. A titre de comparaison, les analystes anticipaient un ralentissement de la croissance autour de 4%. En dehors de la statistique du PIB, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué pour s'établir à 281.000 la semaine passée, contre 291.000 la semaine précédente. Il s'agit de leur plus faible niveau depuis mars 2020.

