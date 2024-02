Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les bons résultats de sociétés ne suffisent pas information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 15:11









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sans tendance claire mardi matin, les tout derniers résultats de sociétés ne permettant pas aux marchés de s'orienter dans un sens ou dans l'autre.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais sont stables, voire en très légère hausse, annonçant un début de séance autour de l'équilibre.



Plusieurs entreprises de premier plan ont fait état ce matin de performances trimestrielles meilleures que prévu, à commencer par le chimiste DuPont attendu en hausse de 2% après avoir prédit un redressement du marché de l'électronique cette année.



Le géant suédois de la musique en ligne Spotify et le concepteur de logiciels d'analyse prédictive Palantir étaient également orientés favorablement après la publication de leurs comptes de 4ème trimestre.



Mais alors que Wall Street évolue non loin de niveaux records, les investisseurs estiment que ces résultats ne sont pas suffisamment impressionnants pour pousser plus en avant des valorisations déjà élevées.



Pour l'heure, 72% des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs comptes ont dépassé le consensus, selon FactSet, contre une moyenne de 74% sur les dix dernières années.



Snap, Ford et Amgen publieront leurs résultats trimestriels après la clôture de Wall Street ce soir.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans se détend un peu et revient sous 4,16% après son accès de fièvre des dernières séances, dû au recalibrage des anticipations de baisses de taux de la Fed.



Du côté des devises, le dollar gagne encore un peu de terrain face l'euro, qui végète autour de 1,0735, suite aux bonnes nouvelles entourant la santé de l'économie américaine.



L'optimisme pour la croissance aux Etats-Unis suite aux solides statistiques publiées ces derniers jours porte la demande en pétrole et fait monter les cours du brut: le baril de brut léger américain (WTI) progresse de 0,6% à plus de 73,2 dollars.





