Wall Street : les banques surveillées en attendant l'emploi

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains devraient ouvrir en baisse lundi matin sur des craintes entourant le secteur de la finance alors que plusieurs banques ont annoncé de lourdes pertes liées à un fonds spéculatif. Une demi-heure environ avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les indices américains perdent entre 0,4% et 0,5%, annonçant un début de semaine prudent. Credit Suisse a averti ce matin qu'un 'important hedge fund américain' avait fait défaut sur ses appels de marge la semaine dernière, entraînant une perte dont l'ampleur exacte reste à déterminer. La banque d'affaires helvétique prévient toutefois que cette perte pourrait s'avérer 'très significative' et affecter ses résultats de premier trimestre. 'Le hedge fund en question est vraisemblablement Archegos, lié au financier adepte des opérations à gros levier Bill Hwang, dont Bloomberg nous apprend ce matin qu'il aurait été forcé par ses banques à solder plus de 20 milliards de dollars de positions', explique-t-on chez Invest Securities. Outre Credit Suisse, la banque d'investissement japonaise Nomura a indiqué lundi qu'elle prévoyait d'essuyer deux milliards de dollars de pertes sur un client américain, un aveu qui lui a fait perdre 15% à la Bourse de Tokyo. D'une manière générale, la prudence devrait dicter les prises de positions cette semaine, en attendant la publication vendredi des derniers chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis, qui devrait réserver de bonnes nouvelles. 'Tout concourt actuellement à améliorer les conditions économiques (soutien budgétaire, vaccination, levée des restrictions)', rappellent les équipes d'Oddo BHF. 'Cela devrait logiquement amener une vive accélération de créations d'emploi dès mars', indique la banque privée parisienne. Le consensus prévoit ainsi plus de 640.000 créations de postes au mois de mars, contre 379.000 en février. Aucun indicateur de premier plan ne figure à l'agenda aujourd'hui.

