Wall Street : les banques font un sans-faute

(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en hausse jeudi matin après le véritable coup d'envoi de la saison des résultats bancaires, marqué par un sans-faute de tous les établissements financiers. En fin de matinée, le Dow Jones avance de 1,4% à 34.859,5 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 1,5% à 14.790,5 points. L'enthousiasme de ce début de journée est surtout porté par les performances des grands banques américaines, qui ont toutes dévoilé des bénéfices en forte hausse et supérieurs aux attentes. Bank of America s'adjuge 2,6% après avoir fait état d'une hausse de 58% de son profit net au troisième trimestre, à la faveur notamment d'un redressement de son produit net d'intérêt. Morgan Stanley a également débuté la journée sur des gains (+1,2%) suite à la publication d'un bénéfice trimestriel en progression de 36%, bien aidé par les acquisitions d'E*Trade en gestion de fortune et d'Eaton Vance en gestion d'investissements. Citigroup (+0,2%) et Wells Fargo (+0,1%) évoluent également dans le vert dans le sillage de la présentation de leurs comptes trimestriels, ressortis eux aussi au-dessus des prévisions. A l'optimisme concernant la saison des résultats s'ajoute la conviction que l'économie américaine continue de bien se porter dans son ensemble. Preuve en est, les inscriptions aux allocations chômage ont largement diminué la semaine dernière pour s'établir à 293.000, contre 329.000 la semaine précédente. Il s'agit, selon le rapport publié par le Département du Travail, de leur plus faible niveau enregistré depuis mars 2020, ce qui signifie que le marché du travail est en passe de revenir à ses niveaux d'avant-Covid. Ces bons chiffres permettent aux investisseurs de faire l'impasse sur les chiffres moins glorieux des prix à la production, qui confirment eux l'existence de tensions inflationnistes. Les prix à la production ont en effet augmenté de 0,5% au mois de septembre, sous l'effet forte progression des prix de l'énergie et de l'alimentation. Hors alimentaire, énergie et services commerciaux, les prix à la production affichent toutefois une augmentation limitée de 0,1%, témoignant d'un certain ralentissement après la hausse de 0,3% enregistrée au mois d'août.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.