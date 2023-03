Wall Street: les banques européennes inquiètent toujours information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 14:18

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note de prudence lundi matin, le climat de suspicion entourant la solidité du système bancaire européen se répercutant sur les places boursières américaines.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,3%, annonçant un début de semaine autour de l'équilibre.



L'officialisation, hier soir, du rachat de Credit Suisse par UBS n'a toutefois pas permis de totalement stabiliser les valeurs bancaires du Vieux Continent, qui essuyaient de nouvelles pertes ce lundi.



A Zurich, l'action Credit Suisse décrochait de plus de 56%. Sur l'indice Euro STOXX 50, les plus lourds replis revenaient encore à des titres tels qu'ING (-3,7%) ou BNP Paribas (-1,2%).



'L'acquisition de Credit Suisse par UBS élimine selon nous les menaces immédiates qui pesaient sur le secteur, mais soulève aussi quelques questions', réagissent ce matin les analystes de Jefferies.



Le broker américain s'interroge en particulier sur l'absence de vote des actionnaires d'UBS concernant la fusion (due à l'activation d'une procédure d'urgence) et sur les pertes totales essuyées par les détenteurs de dette subordonnée AT1, contrairement aux actionnaires qui s'en sortent mieux.



A l'inverse de leurs homologues européennes, les valeurs bancaires américaines devraient amorcer un rebond lundi dans les premiers échanges après avoir décroché de 16% sur le mois écoulé.



Les investisseurs se préparent néanmoins à affronter cette semaine les mêmes turbulences qui plombent Wall Street et les autres marchés mondiaux, à savoir la menace d'une nouvelle crise financière mondiale.



L'effondrement des cours du pétrole constitue par ailleurs un facteur supplémentaire de défiance à l'égard des marchés, avec un baril de brut léger américain qui cède 0,5% à 66,4 dollars, au plus bas depuis la fin 2021.



Après avoir digéré l'annonce du mariage forcé entre UBS et Credit Suisse, les investisseurs vont sans doute éviter des prises de position trop risquées à deux jours des décisions de politique monétaire de la Fed.



La Réserve fédérale - qui réunit son comité stratégique demain et mercredi - se trouve face à un dilemme inconfortable, confrontée d'une part à un accès de fragilité du secteur bancaire et de l'autre à une inflation qui peine à refluer.



Selon le baromètre 'FedWatch' de CME Group, les investisseurs estiment à près de 48% la probabilité d'un 'statu quo' de la banque centrale américaine à l'issue de son FOMC de cette semaine.



Les 52% restants tablent, eux, sur un relèvement de taux limité de 0,25 point de pourcentage.



Les investisseurs n'auront en revanche pas beaucoup de résultats d'entreprise, ni d'indicateurs économiques de premier plan à se mettre sous la dent au cours des jours qui viennent.



L'activité observée sur le VIX, l'indice de volatilité du CBOE qui mesure les variations sur l'indice S&P 500, semble pour l'instant prédire un début de semaine moins agité que la semaine écoulée.



Mais ce calme apparent pourrait être suivi d'une nouvelle vague de nouvelles fluctuations violentes sur les marchés en cas d'une aggravation de la crise actuelle.