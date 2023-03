Wall Street: les banques centrales toujours en soutien information fournie par Cercle Finance • 20/03/2023 à 17:27

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi matin, soutenue par l'action coordonnée menée par les grandes banques centrales afin d'endiguer les effets de la crise bancaire qui commence à se dessiner.



A la mi-journée, le Dow Jones s'adjuge plus de 1,1% à 32.220,6 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de près de 0,2% à 11.649,7 points.



A la différence des marchés européens, Wall Street avait déjà plutôt bien résisté la semaine dernière, le S&P 500 et le Nasdaq ayant même signé des gains sur l'ensemble de la semaine.



En dépit des incertitudes entourant le bien-fondé du mariage entre UBS et Credit Suisse, les marchés semblent plutôt rassurés par l'action coordonnée des grandes banques centrales mondiales, qui ont uni leurs forces pour saturer le système financier en liquidités.



Cette action concertée entre la Banque d'Angleterre, la Banque du Canada, la Banque centrale européenne (BCE), la Banque du Japon, la Banque nationale suisse (BNS) et la Réserve fédérale a pour but d'améliorer l'approvisionnement en dollars par des accords de 'swap'.



Christine Lagarde, la présidente de la BCE, vient de déclarer que 'les tensions financières pourraient tempérer la demande et faire une partie du travail qui, autrement, aurait été réalisé par une politique monétaire restrictive: sans ces tensions, nous aurions indiqué que d'autres hausses de taux étaient nécessaires'.



Une façon de confirmer que les hausses de taux pourraient probablement être terminées, puisqu'elles ne sont plus nécessaires au vu des conditions financières plus tendues.



Ces déclarations permettent aux acteurs du marché de souffler un peu à l'issue d'une séquence boursière très volatile, même si les incertitudes restent toutefois présentes.



'Les événements des dix derniers jours signifient que les pays développés connaîtront une croissance plus faible et potentiellement une inflation plus modérée', prédit Elisa Belgacem, responsable de la recherche quant et stratégiste crédit chez Generali Insurance Asset Management.



Le nouvel accès de faiblesse du pétrole ne joue pas trop sur la tendance, malgré un baril de brut toujours lourdement pénalisé par la menace d'une nouvelle crise financière mondiale, susceptible d'entraîner à son tour une profonde récession.



En repli de 0,5% à 66,4 dollars, le contrat sur le brut léger américain touche un creux depuis la fin 2021, ce qui n'empêche pas le secteur de l'énergie de signer la plus forte hausse sectorielle du jour (+1,3%).



La tendance à Wall Street est également soutenue par les valeurs des matériaux de base (+1,2%), ainsi que par le reflux confirmé du papier à 10 ans, qui évolue autour de 3,48%, au plus bas depuis l'automne.



Ce recul intervient alors que l'attention des investisseurs doit se tourner à partir de demain vers la réunion politique de la Fed, dont l'issue reste encore assez incertaine.



Selon le baromètre 'FedWatch' de CME Group, les investisseurs estiment à près de 27% la probabilité d'un statu quo de la banque centrale américaine à l'issue de son FOMC de cette semaine.



Les 73% restants tablent, quant à eux, sur un relèvement de taux limité de 0,25 point de pourcentage.