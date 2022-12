Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: les actions toujours délaissées après la Fed information fournie par Cercle Finance • 16/12/2022 à 15:18









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en baisse vendredi matin, enchaînant une troisième séance consécutive de repli dans le sillage de la volonté de la Fed de poursuivre ses hausses de taux en dépit des inquiétudes sur la croissance.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais cèdent entre 0,5% et 1%, annonçant un nouveau début de séance dans le rouge.



La tendance pâtit toujours de la décision de la Réserve fédérale de continuer pour l'instant ses relèvements de taux d'intérêt, mais aussi du récent regain de volatilité observé sur les marchés.



Sans surprise, la Fed a relevé mercredi ses taux directeurs de 50 points de base, mais ce sont surtout les déclarations 'hawkish' (restrictives) de son président, Jerome Powell, qui ont douché les espoirs d'une détente de taux l'an prochain.



'La Fed va continuer à resserrer sa politique monétaire car ses mesures actuelles ne sont pas suffisamment restrictives pour ramener l'inflation sous son objectif des 2%', explique Eugenio Aleman, l'économiste en chef de Raymond James.



'Cela signifie le maintien de taux d'intérêt élevés pendant une période de temps prolongé', ajoute-t-il.



Avec la poursuite du resserrement agressif de la Fed - le plus rapide des 40 dernières années avec sept relèvements d'affilée pour une hausse totale de 4,25 points de pourcentage - les cours des actions s'ajustent en conséquence.



A l'absence de soutien de la Fed s'ajoutent maintenant les craintes entourant la santé de l'économie, les investisseurs redoutant que la banque centrale n'hésite pas à faire basculer les Etats-Unis dans la récession afin de juguler l'inflation galopante.



Dans cet état d'esprit, les investisseurs seront particulièrement attentifs à la publication, en début de matinée, de l'indice PMI de S&P Global pour le mois de décembre, qui devrait montrer que le ralentissement s'est poursuivi dans le secteur privé ce mois-ci.



Sur le marché obligataire, la décision de la Réserve fédérale de continuer à relever ses taux soutient les rendements obligataires, le taux de l'emprunt de référence à 10 ans atteignant près de 3,52%.



Emportés par la baisse de Wall Street, les cours du pétrole poursuivent leur consolidation, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdant 2,6% à près de 74 dollars sur le NYMEX.



En hausse de 0,4% à 1,795.2 dollars l'once, l'or, valeur refuge par excellence, profite de la dégringolade de Wall Street et de la chute du dollar, qui recule autour de 1,0630 face à l'euro.



A noter enfin que l'indice de volatilité VIX du CBOE - souvent dénommé baromètre de la peur - se tend encore de 2,5% ce matin, à 23,4 points.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance.