Wall Street: les actions reprennent leur souffle

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter sur une note incertaine jeudi matin, alors que les investisseurs continuent de digérer les annonces de la Réserve fédérale ainsi que les derniers chiffres de l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le Dow Jones recule de 0,2%, mais celui sur le Nasdaq avance de 0,2%, annonçant une ouverture contrastée.



Le communiqué de politique monétaire de la Fed et la conférence de presse donnée hier soir par Jerome Powell, son président, ont quelque peu douché les espoirs de voir s'amorcer bientôt un cycle de détente monétaire.



Les nouvelles projections des responsables de l'institution, les fameux 'dot plots', ne font plus apparaître qu'une seule baisse de taux en 2024, contre trois anticipées jusqu'ici.



'La Fed tente de trouver un équilibre délicat entre le risque de réduire trop tôt ses taux et celui de les baisser trop tard', explique-t-on chez Pictet Wealth Management.



La perspective d'un maintien des taux à leurs niveaux actuels pourrait être considéré comme un élément peu favorable aux actions, mais le Nasdaq a tout de même signé de nouveaux plus hauts historiques à la clôture hier soir.



D'après le baromètre FedWatch du CME, le marché estime encore à plus de 62% la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base en septembre.



Le rendez-vous monétaire maintenant passé, ce sont les indicateurs économiques qui reprennent leurs droits et semblent plutôt appréciés des investisseurs.



Les prix à la production ont en effet accusé une baisse inattendue en mai (-0,2%) sous l'effet du recul des prix de l'énergie, ce qui plaide en faveur d'un assouplissement monétaire.



Ces chiffres viennent s'ajouter à des prix à la consommation (CPI) qui étaient déjà ressorties en-dessous des attentes hier.



Du côté de l'emploi, le Département du Travail a recensé 242.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage la semaine passée, un chiffre en hausse de 13.000, qui confirme la tendance au ralentissement du marché.



Suite à ces statistiques, le rendement des emprunts d'Etats américain à 10 ans poursuit sa détente et redescend vers 4,26%, ce qui correspond à un plancher depuis la fin du mois de mars.



Le marché pétrolier reste orienté à la baisse au lendemain des chiffres de l'Energy Information Administration (EIA) qui ont montré une hausse des stocks de brut aux Etats-Unis.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se tasse actuellement de 0,5% à 78,1 dollars.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.