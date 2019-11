Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : les actions reprennent leur souffle Cercle Finance • 20/11/2019 à 15:14









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter en repli jeudi matin avant la parution du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, qui devrait apporter quelques éclaircissements quant aux intentions de la banque centrale en matière de taux. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices new-yorkais perdent entre 0,2% et 0,4%, annonçant une ouverture dans le rouge. En l'absence de véritables catalyseurs, les marchés américains semblent vouloir marquer une pause après six semaines consécutives de hausse, leur plus longue série gagnante en presque deux ans. 'Les actions continuent de grimper, à mesure que les investisseurs gagnent en confiance sur la faible probabilité d'une récession et sur l'amélioration des relations commerciales internationales', explique Bob Doll, le stratège du gestionnaire d'actifs Nuveen. 'De notre point de vue, les cours actuels reflètent toutefois une vision exagérément optimiste sur la croissance et sur les résultats des entreprises', tempère l'analyste, figure emblématique de Wall Street. 'A moins que ces attentes rejoignent la réalité, les marchés pourraient donc devenir vulnérables à une consolidation de court terme', estime Bob Doll. Aucun indicateur majeur ne figure à l'ordre du jour, mais les 'minutes' de la réunion des 29 et 30 octobre, à l'issue de laquelle la Fed avait décidé d'abaisser une nouvelle fois ses taux, sont attendues à la mi-journée. Pour bon nombre de professionnels, l'approche accommodante de l'autorité centrale fait que la tendance haussière des marchés demeure intacte. 'Il ne serait d'ailleurs pas étonnant qu'un passage du S&P 500 sous sa moyenne mobile des 3099 points attire de nouveaux acheteurs', assure un trader.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.