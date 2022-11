Wall Street: les actions reprennent leur glissade information fournie par Cercle Finance • 03/11/2022 à 14:16

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait se réveiller avec la gueule de bois jeudi matin au lendemain du choc lié à la perspective de voir la Fed adopter une politique toujours plus restrictive.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices new-yorkais perdent entre 0,8% et 1,2%, laissant entrevoir une poursuite de la glissade opérée la veille.



Les grands indices de référence avaient perdu entre 1,5% et 3,4% hier dans le sillage des annonces de la Fed, qui a surpris par le message 'faucon' employé par son président Jerome Powell.



La Réserve fédérale a mis fin mercredi à plusieurs semaines de suspense en relevant de nouveau de 75 points de base ses taux directeurs, une décision largement attendue par les marchés.



Les investisseurs ont surtout retenu que le patron de la banque centrale américaine jugeait 'prématurée' une pause dans le cycle de durcissement monétaire actuel en raison 'du chemin à parcourir' jusqu'à l'objectif d'une inflation à 2%.



Powell a également noté que le taux d'intérêt terminal - c'est-à-dire le point d'arrivée du cycle de resserrement actuel - serait très probablement plus élevé que prévu précédemment.



Cette déclaration a entraîné une révision à la hausse des anticipations du marché, qui vise désormais un taux principal de 5,1% à horizon mai 2023, contre 5% jusqu'ici.



'Powell ne l'a pas caché, la réaction de l'inflation aux durcissement des conditions de crédit est faible, très faible', reconnaissent ce matin les équipes d'Aurel BGC.



'De plus, la résilience de l'économie imposera une politique monétaire 'durablement' restrictive', prévient l'entreprise d'investissement.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage, meilleures que prévu, ont conforté jeudi la vision d'un marché du travail qui reste sous tension.



Les nouvelles inscriptions ont reculé de 1.000 à 217.000 en données corrigées des variations saisonnières lors de la semaine du 29 octobre, selon le Département du Travail.



Le déficit commercial s'est en revanche creusé à 73,3 milliards de dollars au mois de septembre, par rapport à celui de 65,7 milliards du mois précédent, sous l'effet d'une hausse des importations et d'un tassement des exportations.



Du côté des valeurs, Qualcomm lâche 7% en préouverture après avoir dévoilé des prévisions affectées par les mesures prises par ses principaux clients afin de réduire le niveau élevé de leurs stocks.



Marriott International a publié un BPA ajusté de troisième trimestre de 1,69 dollar, contre 99 cents un an auparavant, pour un un EBITDA ajusté de 985 millions, en augmentation de 44% par rapport à la même période en 2021.



Regeneron a présenté au titre du troisième trimestre un bénéfice net ajusté de 1,27 milliard de dollars, en recul de 28%, laissant apparaître un BPA ajusté de 11,14 dollar, lui aussi en recul de 28%.