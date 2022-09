Wall Street: les actions profitent d'une accalmie des taux information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 17:42

(CercleFinance.com) - Après une ouverture hésitante, la Bourse de New York tente de se relancer mercredi matin sur fond d'apaisement des rendements obligataires, un phénomène qui calme un peu les inquiétudes sur les taux même si les craintes du moment sont loin d'avoir disparu.



En fin de matinée, le Dow Jones rebondit de 0,6% à 31.348,2 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 0,8% à 11.640,5 points.



Les indices américains avaient ouvert sur de légères pertes, freinés notamment par les valeurs de l'énergie, avant d'accroître progressivement leurs gains, mettant ainsi fin à une série de sept séances de repli pour le Nasdaq, sa pire séquence baissière depuis novembre 2016.



L'indice VIX CBOE de la volatilité reflue de son côté de plus de 5%, vers 25,4, tout en se maintenant au-dessus de son niveau habituel, qui se situe généralement entre 10 et 25 points.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans se replie autour de 3,30% après son pic de plusieurs mois atteint la veille.



Si le Wall Street Journal affirme aujourd'hui que la Fed se dirigerait vers une hausse de taux de 75 points de base à l'occasion de sa prochaine réunion, la perspective d'un ralentissement de la croissance semble inciter les investisseurs à chercher refuge auprès des obligations à plus long terme.



La nervosité retombe d'autant plus que la récente baisse des cours du pétrole laisse envisager une décélération de l'inflation qui pourrait conduire les banques centrales à resserrer moins rapidement que prévu leur politique monétaire.



Deux jours après la réunion ministérielle de l'Opep, qui a débouché sur le principe d'une réduction de la production, les cours du pétrole font preuve d'une grande lourdeur en raison des craintes entourant la croissance américaine.



Le Brent perd 3,2% et revient sous le seuil des 90 dollars, à 89,9 dollars, tandis que le brut léger américain abandonne 3,6%, sous les 84 dollars.



En Bourse, l'indice S&P de l'énergie perd plus de 1,1%, signant la seule baisse sectorielle du jour. Chevron abandonne 1,6% et ExxonMobil 0,9%.



Les valeurs liées aux services collectifs (+2,4%), aux matériaux de base (+1,6%) et à la consommation non contrainte (+1,5%) sont aux avant-postes, témoignant d'une moindre aversion au risque des investisseurs.