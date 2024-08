Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les actions poursuivent sur leur lancée information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 17:22









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue sur une note positive lundi, à la faveur notamment d'un indicateur jugé rassurant, la place boursière américaine poursuivant ainsi sur sa lancée de la semaine passée.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles gagne 0,5% à 40.864,6 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de son côté 0,4% à 17.702,4 points.



Publié peu après l'ouverture, l'indice des indicateurs avancés a baissé plus que prévu au mois de juillet, selon les chiffres du Conference Board, qui confortent le scénario d'un ralentissement de la croissance aux Etats-Unis.



Ce baromètre de l'évolution à venir de l'activité économique compilé par cet organisme proche du patronat a baissé de 0,6% à à 100,4 le mois dernier, alors que les économistes prévoyaient un repli moyen de 0,2%.



D'après le ConfBoard, le repli du mois de juillet est dû à la faiblesse des nouvelles commandes, aux anticipations négatives des consommateurs et au recul des permis de construire, autant d'éléments négatifs susceptibles de peser selon lui sur la croissance future.



Cet indicateur moins bon que prévu vient consolider la perspective d'une baisse de taux le mois prochain, à quelques jours du début du symposium des banquiers centraux de Jackson Hole (Wyoming).



Le président de la Fed, Jerome Powell, interviendra vendredi à cette occasion.



Les intervenants, qui tablent majoritairement sur une baisse de taux de 25 points de base en septembre, tenteront de déceler à l'occasion des signaux quant à l'orientation de la politique monétaire.



Côté valeurs, AMD gagne 3% après avoir signé un accord définitif en vue de faire l'acquisition du fabricant de serveurs informatiques ZT Systems pour un montant de 4,9 milliards de dollars en vue de renforcer ses capacités dans l'IA.



Estée Lauder avance de 0,9% malgré des perspectives jugées décevantes, le groupe de cosmétiques ayant annoncé le prochain départ de son directeur général Fabrizio Freda.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.